ربط محطة مدينة أبوظبي الصناعية “أيكاد” بالمسار الرئيسي لقطار الاتحاد

أعلنت شركة الإمارات للسكك الحديدية، عَنّْ استكَمْال ربط مدينة أبوظبي الصناعية بمحطة شحن السكك الحديدية، وهِيْ أكبر محطة شحن للسكك الحديدية فِيْ الإمارات، بشبكة السكك الحديدية الوطنية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكَمْلت شركة الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية بدولة الإمارات، أعمال مد خطوط السكك الحديدية للمسار الذي يمتد من حدود الإمارات مع المملكة العربية السعودية إلَّى ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي، مروراً بأهم المدن الكبرى والمراكز الصناعية والتجارية.

اكتملت عملية الربط من خلال إنشاء جسور للقطارات تتقاطع مع طريق الغويفات الدولي، وتركيب خطوط للسكك الحديدية، وإجراء اختبارات ناجحة للمسار الجديد. ويأتي هذا الإنجاز تماشيا مع أهداف “البرنامج الوطني للسكك الحديدية”، أكبر نظام نقل بري من نوعه على مستوى الإمارات، والذي يهدف إلَّى ربط مختلف مدن الدولة عبر السكك الحديدية وتسريع التنمية الشاملة.

عَنّْد الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع الاتحاد للقطارات والتشغيل، ستوفر قطارات الشحن خدمات الدعم اللوجستي من محطة سكة حديد الشحن ICAD فِيْ قلب مدينة أبوظبي الصناعية، والتي تعد مركزًا رئيسيًا للشركات الصناعية فِيْ المنطقة.

قال محمد المرزوقي، المدير التنفِيْذي لقطاع شؤون السكك الحديدية فِيْ الاتحاد للقطارات “إن استكَمْال المسار الذي يربط بين محطة شحن السكك الحديدية فِيْ مدينة أبوظبي الصناعية” آيكاد “مع الخط الرئيسي لقطارات الاتحاد يضعَنّْا فِيْ وضع يمكننا من بدء عمليات الدعم اللوجستي لعملائنا من خلال ربط العاصمة أبوظبي بمراكز صناعية مختلفة ونقاط تصدير لنقل البضائع إلَّى وجهاتهم فِيْ الإمارات.

يأتي ذلك فِيْ خطوة استثنائية جديدة تقربنا من توفِيْر شبكة نقل متكاملة تجمع بين المراكز الصناعية والإنتاجية داخل وخارج المناطق الصناعية ومحطات الشحن والموانئ فِيْ مختلف إمارات الدولة فِيْما بينها، وبالتالي تحقيق نقلة نوعية فِيْ يعتمد نظام النقل على أهمية الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به إيكاد. “التكامل مع أكبر محطة شحن بالسكك الحديدية المحلية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.”

وتابع المرزوقي “نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز الذي يدعم جهُودنا فِيْ تشجيع العديد من الشركات على إعادة هِيْكلة عملياتها اللوجستية والاستفادة من السكك الحديدية من خلال خفض تكاليفها ورفع كفاءتها ونقل بضائعها بشكل أكثر أمانًا، وهُو ما كان ترجمت بالاتفاقيات التجارية التي أبرمناها مع مجموعة من الشركات فِيْ الإمارات العربية المتحدة مثل شركة ستيفن روك ومجموعة الغربية بينونة ومجموعة الغرير للحديد والصلب.

وقال إن ذلك سينعكس إيجاباً على المستخدم النهائي، ويساهم فِيْ تخفِيْف الضغط على الطرق وتكاليف الصيانة، بما يواكب التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الدولة فِيْ مختلف المجالات، ويساهم فِيْ توفِيْر فرص اقتصادية واعدة تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والبيئة وغيرها “.

أكبر محطة شحن محلية بالسكك الحديدية

تعمل شركة الاتحاد للقطارات على بناء أكبر محطة شحن سكة حديد داخلية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ مدينة أبوظبي الصناعية (ICAD) على مساحة تزيد عَنّْ 2.7 مليون قدم مربع، والتي ستشمل أكثر من 22 مبنى لدعم العمليات وتشغيل حوالي تسعة (9) قطارات يوميا.

وستساهم محطة الشحن فِيْ تسهِيْل عملية نقل وتوزيع البضائع بين مختلف أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستربط المحاجر فِيْ الإمارات الشمالية بالمراكز الصناعية فِيْ منطقة المصفح، وكذلك ربط الرويس وميناء خليفة وشركات مناولة الحاويات فِيْ دبي ضمن ميناء جبل علي.

تعمل محطة الشحن كَمْركز لوجستي للصناعات الثقيلة، مما يضمن التسليم السلس للمواد الخام والآلات للمصنعين، فضلاً عَنّْ تسهِيْل الوصول إلَّى البنية التحتية التجارية الأساسية مثل الموانئ. كَمْا ستوفر المحطة خدمات جمركية، مما يعزز القدرة التنافسية للمستأجرين فِيْ مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد).

ستقدم محطة الشحن خدماتها على مدار الساعة، وذلك لتوفِيْر مجموعة من المزايا التنافسية للشركات بالإضافة إلَّى أعلى مستويات الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة والاستدامة فِيْ النقل، حيث تتمتع بقدرة على نقل حوالي 15 مليون طن. من المواد الخام السائبة، و 1.5 مليون طن من البضائع. بمختلف أنواعها وحوالي 116 ألف حاوية شحن قياس 20 قدمًا سنويًا.