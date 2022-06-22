ربع مليون بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وسرعة في تنفيذ الطلب

ربع مليون بدون كفيل وبدون تحويل راتب وتمويل شخصي ونقدي وفوري ، بإجراءات سريعة وسهلة ، وشروط ومتطلبات بسيطة وغير معقدة. يعتبر هذا المنتج من المنتجات التمويلية التي ينظر إليها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث العميل عن حلول تمويلية ميسورة التكلفة تلبي جميع احتياجاته المالية والشرائية بما يتناسب مع التزاماته المالية الأخرى.

ربع مليون بدون كفيل وبدون تحويل راتب

تمويلك نقدي وفوري بدون كفيل أو كفيل وبدون تحويل الراتب. عرض التمويل هذا هو أحد العروض التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة لتمويل قطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة من خلال هذا العرض مبالغ كبيرة تصل إلى 250 ألف ريال سعودي. تتيح للعميل الاستفادة من هذا المنتج بشروط سهلة ومريحة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى سرعة إنجاز جميع المعاملات المتعلقة بطلب التمويل الشخصي ، وذلك لتسهيل عملية التمويل لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية. شبه الجزيرة العربية.

أهم مزايا منتج التمويل الشخصي للقطاع الفردي من شركة تمويل المرابحة

صممت شركة تمويل المرابحة المرنة منتج تمويل شخصي بهدف تلبية الاحتياجات المالية والشرائية لقطاع الأفراد في المملكة. التمويل الشخصي من شركة تمويل مرابحة مرنة متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة. من خلال عرض التمويل هذا توفر الشركة مبالغ مالية قد تصل إلى ربع مليون ريال سعودي. تقدم شركة تمويل مرابحة مرنة القرض الشخصي دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لمقدم الطلب. يمكن للعميل الاستفادة من هذا المنتج والحصول على الموافقة المبدئية للطلب دون الحاجة إلى ضامن أو ضامن. توفر شركة تمويل المرابحة المرنة العديد من خيارات السداد ، والتي من خلالها يمكن سداد مبلغ التمويل الشخصي على أقساط بدون تحويل الراتب بأقساط شهرية سهلة ومجدولة. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ قرض شركة مرابحة مرنة لتمويل القطاع الفردي في المملكة إلى 5 سنوات.

كيفية التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من شركة تمويل مرابحة مرنة

قدمت شركة تمويل مرابحة مرنة العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي بدون ضامن ودون تحويل الراتب المتاح للشركة إلى القطاع الفردي في المملكة ، وذلك لتسهيل عملية التمويل لجميع العملاء ، حيث يكون العميل يمكن التقديم للتطبيق من خلال الموقع الرسمي لشركة تمويل المرابحة المرنة عبر الإنترنت ، واملأ نموذج الطلب بجميع البيانات الشخصية. كما يمكن التقدم بطلب للحصول على قرض مرابحة مرن للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة عن طريق الاتصال بالرقم 920033868 أو 8001111810. كما تتيح الشركة للعميل التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي بدون ضامن ودون تحويل الراتب المتاح لي. زيارة الشركة لأقرب فرع لشركة المرابحة للتمويل المرن الموجود في المملكة العربية السعودية.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي دون تحويل الراتب من شركة تمويل مرابحة مرنة