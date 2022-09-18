“ربنا يستر ما تخافوش”.. فريدة سيف النصر تصدم الجمهُور بتسريحة شعرها

أثارت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، الكثير من التفاعل مع أحدث إطلالاتها، حيث قامت بتغيير لون شعرها وقص جزء كبير منه.

وظهرت “فريدا” خلال الصور بشعر أصفر أشعث، وعلقت “حفظ الله ما تخافِيْن منه، هذه مرحلة إخراج اللون الأسود وقص شعري”.

وأضافت “أردت أن أريكَمْ يا رفاق وبعد ذلك قمت بعمل اللون الجديد ولون نيو لوك، وقمت بعمل شعري، لم يظهروا لي الآن، ليس هذا اللون، لقد غيرت خلفِيْتي، شعرت بالملل و حول فكرة عدم وجود مكياج، إذا أعجبك ذلك، ستنمو المرأة مجنونة “.

وأثار تصفِيْفة الشعر ردود فعل واسعة، حيث كتبت لها متابعة “لقد أحرق شعره ولم يصبغ شعره”. وأضافت أخرى “أحلى ما فِيْها هُو شعرها الأسود الكثيف”.

كَمْا قال فِيْ تعليق لأحد المتابعين “لماذا تسخر منك الناس وأنت فِيْ هذا العمر”. وتبعها آخر “دور جديد يمكن أن تلعبه شيرين ست الفنانة المحترمة والموهُوبة … ناصين عَنّْدما خانتها، وتحديداً لمسلسل وحيد حامد”. أيضًا، “افعل ما تريد، بعيدًا عَنّْ الصور ووسائل التواصل الاجتماعي، لأنك ستتعرض للتنمر (وهُو أمر غير مقبول) وستكون مستاءً.”

فريدة سيف النصر تنضم إلَّى عائلة مسلسل جعفر عمدة

فِيْ مسائل الدراما. وانضمت الفنانة المصرية الى ابطال مسلسل جعفر العمدة وعلقت قائلة “ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله دور حقيقي حلو جدا وكل الشخصيات روائع ودليل على ذلك. إنكار الذات للنجم البطل، والكاتب لديه فهم عميق للتسلسل الدرامي وصدق الشخصيات التي كادت تقفز من الصفحة ولا شيء جديد فِيْه، النجاح للجميع يا رب.

كَمْا دافع عَنّْ مواطنه النجم محمد رمضان، بعد انضمامه إلَّى طاقم مسلسله الجديد، فكتب “ناس حلوة نفسيا يهنئونني، وهذا ما أتوقعه منك …

لكن الإهانات والاشمئزاز لا يعطيه أو ينقصه رجل يسافر فِيْ العالم كله بعمله … وجمهُوره هُو الذي سانده، وليس الرجل الميت الذي رآنا نضحك فِيْ كل مكان.

وأضاف “هذا لا يكفِيْ. يبقى هنا، يرزقني فِيْ معيشتي ودوري جديد. نريد أن نشتمه على صفحته، ويفضل أن يجيب بما فِيْه الكفاية. حبه أكثر بكثير، وفق الله”. لك.”

وتابع حديثه مشيدا بالفنان محمد رمضان “ودليل على كرم النجم البطل .. الكاتب لديه فهم عميق للتسلسل الدرامي وصدق الشخصيات التي كادت تقفز من الصفحة ولا شيء جديد بالنسبة له”. . ” . “