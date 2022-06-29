“رتال” تشتري 372 قطعة أرض سكنية من “روشن” بـ 339.5 مليون ريال

أعلنت إحدى الشركات عَنّْ شراء 372 قطعة أرض سكنية ضمن المخطط الرئيسي لمنطقة السدرة السكنية – الرياض، بقيمة نحو 339.5 مليون ريال، غير شاملة الضريبة العقارية.

قالت “رتال” فِيْ بيان لها على موقع “السعودية تداول”، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية شراء أرض مشروطة مع شركة روشن العقارية لتطوير الفلل السكنية ضمن المخطط العام لمنطقة السدرة.

وأضافت أن شروط الصفقة تتمثل فِيْ تطوير الأرض ضمن المخطط العام لحي السدرة وفقاً للأحكام الواردة فِيْ النظام الأساسي الخاص بالخطة الرئيسية لحي السدرة.

وأوضحت أن جزءًا من الصفقة سيتم تمويله من التسهِيْلات المصرفِيْة المتاحة للشركة والجزء الآخر سيكون من عائدات المبيعات على الخارطة.

ولفتت إلَّى أن الاتفاقية هِيْ شراكة تنموية وقعتها “روشن” مع “ريتال” لما تتمتع به من خبرة كبيرة وقدرات فنية فِيْ تطوير مشاريع البيع على الخارطة وتسليم الوحدات السكنية لأصحابها فِيْ الوقت المحدد وبالنوعية المطلوبة.

وأضافت أن الشراكة ستسهم فِيْ توسيع أعمال رتال فِيْ الرياض وزيادة حصتها السوقية فِيْ المنطقة ومواصلة النمو وتعظيم الإيرادات والأرباح.

وقالت إنه من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير مباشر على النتائج المالية للأعوام 2022 و 2023 و 2024.