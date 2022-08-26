رتب المعلمين الجديد 2022- 1444، تعد رتب المعلمين من أكثر الأمور التي يبحث عليها المعلمين بشكل مستمر في المملكة العربية السعودية، حيث أن سلم رواد الخاص بالمعلمين يختلف حسب الرتب، كل رتبة تختلف عن الأخرى كما وتم اعتماد رواتب المعلمين الجديد وفق بعض المعايير الخاصة، والتي يتم تحديد مستوى المعلم الوظيفي، والمؤهلات العلمية، والشهادة العلمية، وسنتطرق الى رتب المعلمين الجديد 2022- 1444.

صنف المعلمين الجدد

مدرس خبير

مما لا شك فِيْه أنه أعلى مستوى تعليمي، حيث أن صاحبه مدرب على مواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها المعلم داخل الفصل وخارجه، ويتميز من يحصل عليه بخبرته الكبيرة وتدريبه فِيْ مجال التربية والتعليم ضمن مدارس فِيْ مراحَلْ مختلفة.

من الناحية المالية، يتراوح متوسط ​​الراتب الشهري من 21.250 إلى 10.000 ريال سعودي، حسب الدرجة الوظيفِيْة ومستوى الرتبة.

مدرس متقدم

وتعتبر هذه المرتبة ثاني أعلى مرتبة فِيْ التقسيم التعليمي للعمل، ويتميز حاملها بالكفاءة والقدرة على إكَمْال العملية التعليمية بالشكل الأمثل.

يجب أن يمتلك المعلم المؤهلات الأكاديمية اللازمة للحصول على هذا اللقب والعمل وفقًا لذلك داخل مدارس الدول المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرواتب الشهرية لهم تختلف حسب المسمى الوظيفِيْ للمعلم ومستوى المرحَلْة التعليمية التي يعمل فِيْها.

مدرس ممارس

وهذه الدرجة هِيْ الثالثة فِيْ تصنيف الدرجات، وتتطلب الحصول على مؤهل جامعي، ويحصل على الدرجة الأولى حملة الشهادات الجامعية غير الفروع التعليمية.

بينما يتم منح الحاصلين على شهادة تعليمية الدرجة الثانية، يتم حجز الدرجة الثالثة لحاملي درجة الماجستير، بينما يتم تعيين الحاصلين على درجة الدكتوراه على الدرجة الرابعة.

وتجدر الإشارة إلى أن رواتبهم تبلغ 7،750 ريالاً للدرجة الأولى والأولى، وترتفع تدريجياً إلى 15 ألفاً للدرجتين الخامسة والرابعة.

مدرس / مساعد تدريس

وتعتبر هذه المرتبة الرابعة فِيْ المهن التربوية فِيْ مدارس المملكة بجميع مراحَلْها التعليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشخص الذي سيشغل هذه المهنة يجب أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية فِيْ مجال التربية والتعليم.

أو أن تكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ودبلومة لا تقل عن سنة فِيْ أحد التخصصات التربوية.

الحد الأدنى للراتب يبدأ من 5200 ريال للصف الأول والمستوى بينما الحد الأقصى 17300 ريال للمستويين السادس والخامس.

تصنيف رتب المعلمين الجديد 2022- 1444 إلى أربعة رتب، وهي المعلم الخبير والمعلم المتقدم والمعلم الممارس، وأخيرا المعلم، او مساعد المعلم، كما وتختلف ،رواتب المعلمين وفق توزيع رتب المعلمين الجديد.