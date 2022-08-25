رجال ألمع تجذب السياح بأجوائها الخلابة

تتمتع محافظة رجال علما في منطقة عسير بأجوائها الخلابة وكرم أهلها ومواقعها الأثرية والثقافية الشهيرة التي تجذب الزوار والسياح.

# دارتنا | تجذب “رجال ألم” بجوها الخلاب وكرم أهلها السائحين. # قناة_السعودية pic.twitter.com/l9A8YQSSdO

– قناة سعودية (saudiatv) 25 أغسطس 2022

وقال عبد الرحمن مغاوي، أحد المهتمين بالسياحة والتراث، لقناة الإخبارية، إن رجال ألمع تعتبر منطقة سياحية من الدرجة الأولى، ومهمتها الرئيسية قرية رجال.

وأضاف مغاوي “يوجد بالمحافظة قرى أخرى مثل الحصوة والجرف وشوكا وكوخ العسل والتي تشهد زيارات كثيرة خاصة مع هطول الأمطار في كل مكان”.

زيارات رائعة للصيف.

ولفت إلى أن المحافظة شهدت قيام عدد كبير من المصطافين بإحياء المواقع السياحية حيث كان هناك زوار من جميع مناطق المملكة داخل وخارج المملكة.

وأوضح أن مناخ رجال ألمعة معتدل على مدار العام، موضحا أن قرية رجال تعمل في مجال السياحة منذ 34 عاما، ويعتبر عام 2022 من أفضل الأعوام للسياحة هناك.

سبب موافقتها على عسير.

وعزا سبب زيادة الإقبال على زيارة منطقة عسير ومحافظاتها إلى جمال المنطقة ووعي المواطنين بأن هذه الرحلة سائح ترفيهي، ويستقبل الناس السائحين، لافتاً إلى أن أحد المواقع أهم الزوار يمكن الاستفادة من السودة ورجال ألمع والبحر ثم الحصوة وهي أفضل من الريف البريطاني. ومنصة وعسل.