رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن يقظة.. حماية.. أمن

ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو وثقت فيه جهود الأجهزة الأمنية في خدمة الحجاج لأداء مناسكهم بسلام وأمن.

يقوم رجال الأمن في المشاعر المقدسة بواجبهم على أكمل وجه لتوفير الأمن والحماية للحجاج لأداء مناسكهم حتى عودتهم بأمان إلى بلادهم.

المراقبة .. الحماية .. الأمن # سلام_آمن pic.twitter.com/01g6IbKSWu

– وزارة الداخلية (MOISaudiArabia) 10 يوليو 2022

نظام متكامل للخدمات

يأتي ذلك في ظل منظومة خدمات متكاملة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإيجاد كل الوسائل لراحة الحجاج منذ وصولهم إلى بلادهم بأمان.

كما وثق فيديوهات المنظمة على أعلى المستويات والتنسيق المتكامل بين جميع الأطراف لتنظيم دخول وخروج الحجاج من الجمرات ومنعهم من التجمع والنوم.