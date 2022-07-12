رجال الأمن ..لحماية الوطن حازمون .. لضيوف الرحمن خادمون

يبذل حراس الأمن من جميع القطاعات جهودا دؤوبة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين على مدار العام. خلال موسم الحج، يصبح رجال الأمن خدمًا للحجاج، بهدف تسهيل أداء المناسك من خلال مد يد العون والمساعدة والدعم اللوجستي والأمني ​​لجميع القطاعات.

في الوقت نفسه يمارس رجال الأمن واجباتهم بصرامة لمنع الحجاج غير المصرح لهم من دخول الأماكن المقدسة وفرض عقوبات دورية على المخالفين للقواعد المنظمة لموسم الحج.

جهود رجال الأمن في الحج

أعلن مدير الأمن العام رئيس لجنة أمن الحج الفريق الركن محمد بن عبد الله البسامي، أمس، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على (6310) شخصاً لمحاولتهم أداء مناسك الحج دون إذن وتوقيع عقوبة مخالفة ذلك. – الحج ضدهم بدون إذن، و (84) حملة حج كاذب في مختلف مناطق المملكة والقبض على المسؤولين وإحالتهم للنيابة العامة، وبلغ عدد المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة (125481) نسمة، و (72503) مركبة غير مصرح لها بدخول مكة وأعيد المشاعر المقدسة، واعتقال (27) ناقلة لأشخاص غير مصرح لهم بأداء فريضة الحج وإحالتهم إلى اللجان الإدارية. وكانت موسمية المديرية العامة للجوازات عند مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق القواعد بحقها، حتى اليوم الاثنين 12/12/1444 هـ.

وأضاف أن السلطات الأمنية اعتقلت (6310) أشخاص. لمحاولة أداء فريضة الحج دون إذن وتوقيع عقوبة مخالفة الحج دون إذنهم، و (84) حملة حج كاذبة في مختلف مناطق المملكة، والقبض على المسؤولين وإحالتهم إلى النيابة العامة. المشاعر المقدسة، واعتقال (27) ناقلة لأشخاص غير مرخص لهم للحج وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات عند مداخل العاصمة المقدسة لتنفيذ التعليمات الصادرة بحقهم. حتى اليوم الاثنين 12/12/1444 هـ.