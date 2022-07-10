رجال الأمن ومتطوعون يقومون برش المياه الباردة على ضيوف الرحمن

ورصدت جريدة المواطن سلسلة فيديوهات توثق جهود رجال الأمن والمتطوعين في تقديم الخدمات للحجاج.

قام رجال أمن ومتطوعون متنوعون برش الماء البارد على الحجاج لتخفيف الحر وتسهيل أداء مناسكهم، وذلك خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ.

نظام متكامل للخدمات

يأتي ذلك في ظل منظومة خدمات متكاملة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإيجاد كل الوسائل لراحة الحجاج منذ وصولهم إلى بلادهم بأمان.

كما وثق فيديوهات المنظمة على أعلى المستويات والتنسيق المتكامل بين جميع الأطراف لتنظيم دخول وخروج الحجاج من الجمرات ومنعهم من التجمع والنوم.