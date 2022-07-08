رجال الأمن يسهمون في تلطيف الأجواء على الحجاج برزاز الماء

ساعد رجال الأمن في تهدئة الأجواء للحجاج في موقع عرفات عن طريق رش رذاذ الماء لتخفيف تأثير الحرارة والضغط.

فيديو | عبر #snap_news.. رجال الأمن يساعدون في تلطيف الأجواء للحجاج في شعر عرفات. يوم # ARAFFA# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/YIpiWJF35e

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

التوجه إلى مزدلفة

بعد غروب الشمس في هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، بدأ الحجاج بالتوجه إلى مزدلفة المقدس وسط منظومة من الإجراءات الصحية والوقائية والخدمات المتكاملة التي أعدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين. على الحجاج أداء مناسكهم بسلام وأمان بعد أن أعطاهم الله الوقوف على عرفات العالي واجتياز الركن الأعظم من الحج.

بعد وصولهم إلى مزدلفة، يؤدي ضيوف الرحمن الجمع بين المغرب والعشاء، متبعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقضون الليل في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد شروق الشمس. صلاة عيد الأضحى برمي الجمرات على جمرات العقبة وذبح الأضاحي.