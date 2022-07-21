رجعتوا جديد.. تنظيف خشب المطبخ من الدهُون الصعبة والزيوت والأوساخ مهما كانت من سنين بسهُولة شديدة

تنظيف الحطب من المطبخ، يعد المطبخ من أصعب الأماكن فِيْ المنزل لتنظيفه، وخاصة الخزائن الموجودة فِيْه، حيث أن المطبخ هُو الموطن الرئيسي للدهُون والدهُون، والتي نجدها ملتصقة على نطاق واسع فِيْ جميع أنحاء المطبخ، و من هنا تحتاج ربة المنزل إلى معرفة كيفِيْة القيام بذلك. بتنظيفه والتخلص من كل هذه الشحوم، خاصة إذا كان المطبخ مصنوعًا من الخشب، تصبح عملية التنظيف أكثر صعوبة، ولكن من خلال هذا المقال سنرشدك إلى الحَلْ الأمثل.

تنظيف خشب المطبخ

تعاني الكثير من ربات البيوت عندما يتعلق الأمر بتنظيف المطبخ، لأن عملية التخلص من الشحوم ليست عملية بسيطة كَمْا يتصور البعض، ولكنها عملية مملة، خاصة إذا مر وقت طويل ولم يتم تنظيف المطبخ، وأولئك الدهُون والشحوم التي تكونت نتيجة عمليات الطهِيْ المتكررة، مثل القلي بالزيت، مما تسبب فِيْ تطاير الزيت حول المطبخ، وكذلك الأبخرة التي تتصاعد من طهِيْ الطعام، مما يؤدي إلى نفس النتيجة.

لكننا نجد أن الأمر يصبح بسيطًا، إذا قمنا بتنظيف المطبخ بشكل دوري فلن يكون متسخًا جدًا لفترة طويلة، لذلك فهُو سهل التنظيف، وأيضًا باستخدام الطريقة التي سنراجعها لك، كيف سيكون تخلصي من كل الأوساخ .. من المطبخ تماما، كل ما عليك فعله هُو إتباع الخطوات التي سنبينها.

طريقة الخل لتنظيف خشب المطبخ.

المكونات

كوب خل أبيض.

كوبان من الماء.

· نصف كوب سائل غسيل الأطباق.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

فِيْ وعاء فارغ، نضع كَمْية الخل التي لدينا، ثم نضع الماء، ونخلط الخل بالماء، ثم نضع سائل غسيل الأطباق، ونخلط كل شيء جيدًا، حتى نحصل على قوام فريد.

بعد ذلك يجب أن نضع هذا الخليط فِيْ زجاجة رذاذ، ونرش الخشب، وباستخدام إسفنجة، نفرك الخشب بلطف شديد، حتى يتم إزالة كل الأوساخ.

ثم نشطف الخشب بقطعة قماش مبللة ونظيفة، ثم نجفف الخشب من أي ماء.

فِيْ نهاية هذا المقال، سوف نقدم لك الطريقة الصحيحة التي ستساعدك على متابعة عملية تنظيف خشب المطبخ، وبعد ذلك سيبدو المطبخ وكأنه جديد وخالي من الأوساخ.