رجعية جديد تانى.. تنظيف الكنب الانتريهات بسهُولة وسرعة بدون تكاليف بطرق عبقرية

تنظيف الأريكة فِيْ أي منزل هُو سر راحة صاحب المنزل، لأنه أول ما يتم النظر إليه ومع وجود الأطفال تميل البقع عليهم إلى الزيادة، والتي يصعب تنظيفها. إحدى هذه البقع هِيْ بقع الشوكولاتة والصلصة، لكن أصبح من السهل تنظيف الكنبة بطريقة بسيطة، من خلال طرق مختلفة سنعرضها لك فِيْ سطور المقال.

تنظيف الأريكة والأريكة

نظف الأريكة فِيْ منزلك بسهُولة ودون الحاجة لشركات التنظيف بأغلى الأسعار، من خلال أهم الطرق التي نقدمها لك لتنظيف الأريكة من البقع وهِيْ الآتي

كيفِيْة تنظيف الأرائك فِيْ المجفف

يستخدم الخل فِيْ هذه الطريقة التي تعد من أفضل منظفات الأريكة التي يمكنك من خلالها تنظيف أقمشة الأريكة بسهُولة

وذلك بوضع ملعقتين من الصابون السائل مع إضافة كَمْية مناسبة من الماء.

ثم ضعي ربع كوب من الخل الأبيض وبعض ألوان الطعام كلوركس فِيْها واخلطي المزيج معًا.

ثم قم بتنظيف الغبار باستخدام مكنسة كهربائية.

ثم اغمس قطعة من القماش السميك فِيْ الخليط.

ثم تُفرك البقع جيدًا، ثم تُنظف الأريكة بالماء الدافئ.

ثم اتركه يجف تمامًا.

كيفِيْة تنظيف أريكة متسخة جدًا

يمكن تنظيف أقمشة الأريكة شديدة الاتساخ باستخدام صودا الخبز، ولكن بطريقة معينة حتى لا تتلف الأقمشة

ضعي القليل من صودا الخبز ولترًا من الماء الدافئ

ثم يتم خلطها بملعقة كبيرة من منظف الغسيل السائل وملعقتين كبيرتين من خل التفاح وملعقة كبيرة من ألوان الطعام كلوروكس وتقليب المكونات.

لكن يجب إبقاء وجهك بعيدًا عن السائل وارتداء القفازات قبل استخدامه.

بعد ذلك تحتاج إلى وضع الخليط فِيْ بخاخ ثم رش الخليط على المكان المتسخ.

ثم يترك لمدة دقيقتين ثم تستخدم فرشاة لغسل المفروشات ويفرك الكنبة جيداً بها حتى تختفِيْ البقعة.

ثم يغسل المكان بالماء الدافئ ويترك ليجف تماما.

فِيْ نهاية المقال الخاص بكيفِيْة تنظيف الكنب شرحنا لك أهم الطرق التي يمكنك استخدامها للتنظيف العميق، حيث نوضح لك كيفِيْة استخدام الخل للتنظيف والتعقيم، كَمْا نعرض لك طريقة مميزة . استخدم الصودا الكاوية المخففة مع بعض المواد.