رجعي شباب شعرك من تاني.. أقوى الوصفات الطبيعية للتخلص من الشيب نهائيا

طرق التخلص من الشيب وظهُور الشيب وتحوله إلى الشيب من أكثر المشاكل إلحاحاً التي تواجهها المرأة وتفقد الثقة بالنفس خاصة إذا ظهرت فِيْ سن مبكرة. عوامل وراثية، قلة البعض الفِيْتامينات والتدخين والحالة النفسية والتوتر.

بالنظر إلى تعدد الأسباب، فإن المرأة تشوش عند اختيار طريقة مناسبة للتخلص من الشيب، والابتعاد عن استخدام الأصباغ التي تحتوي على مواد كيميائية تسبب تساقط الشعر وتلفه عند استخدامها أكثر من مرة فِيْ السنة، خاصة لأنها تعتبر حَلْ مؤقت لا يدوم طويلا لذلك نقدم لك بعض الوصفات الطبيعية التي تستغني عن استخدام الصبغات وتحقق نتائج فعالة عندما يتعلق الأمر بإنهاء الشيب.

وصفات منزلية للتخلص من الشيب

الحناء يمكنك استخدام بعض الأعشاب كالحناء وهِيْ طريقة آمنة وطبيعية لصبغ شعرك حيث يمكنك اختيار لونك المفضل وتطبيقه على شعرك عن طريق مزجه مع كَمْية من الماء فقط.

الكاري يمكن استخدام أوراق الكاري لإزالة الشيب عن طريق خلط بعض أوراق الكاري بكَمْية من زيت جوز الهند ووضعها على النار حتى الغليان، ثم تركها تبرد وتدليك فروة الرأس بها، وتركها لمدة نصف ساعة ثم غسلها. الشعر تكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا حتى يتم الحصول على النتيجة المرغوبة.

صبغ الشعر بالشاي الأسود

اغلي كَمْية من الشاي الأسود فِيْ كوب ماء لمدة 20 دقيقة حتى يتخمر، اتركه منقوعًا حتى يبرد، ثم دلكي فروة الرأس به لبضع دقائق، واتركيه لمدة ساعة كاملة واغسله جيدًا، وكرر هذه الوصفة ثلاث مرات. مرات فِيْ الأسبوع بانتظام.

أوراق المريمية

اغلي بعض أوراق المريمية فِيْ كَمْية من الماء واتركيها لمدة ربع ساعة حتى تختمر جيدًا، ثم اتركي المزيج حتى يبرد، ثم ضعيه فِيْ زجاجة رذاذ ورشيها على شعرك بالكامل، انتظري حتى ساعتين كاملتين ثم يغسل جيداً، وتكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.