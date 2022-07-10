رجل أمن لـ حجاج الإمارات عيال زايد يمين.. وعبدالله بن زايد يعلق

ووثق مقطع فيديو متداول احتفال رجل أمن بضيوف الرحمن من الإخوة الإماراتيين.

اللهم افعلها #المملكة العربية السعودية من اليمين https//t.co/7MiDPIBofA

– عبدالله بن زايد (ABZayed) 10 يوليو 2022

وقال رجل الأمن في الفيديو “حجاج الإمارات يقسمون … أبناء زايد أقسم”.

وعلق الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي على الفيديو قائلا اللهم اجعل السعودية من أهل اليمين.

وعلقت صاحبة حساب بنت زايد “أبناء زايد على حق .. يا له من اسم جميل .. شكرا لرجال الأمن السعوديين”.

نظام متكامل للخدمات

يأتي ذلك في ظل منظومة خدمات متكاملة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإيجاد كل الوسائل لراحة الحجاج منذ وصولهم إلى بلادهم بأمان.

كما وثق فيديوهات المنظمة على أعلى المستويات والتنسيق المتكامل بين جميع الأطراف لتنظيم دخول وخروج الحجاج من الجمرات ومنعهم من التجمع والنوم.