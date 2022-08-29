رجل الـ “100 هدف”.. المولد يهدد أجانب الشباب ويربك مورينو

تمكن مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، من التعاقد مع فهد المولد نجم نادي الاتحاد السابق، بصفقة انتقال مجانية، خلال الصيف الحالي لميركاتو.

وانتهى عقد النجم فهد المولد مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ الأول من يوليو / تموز 2022، ثم خفض المركز السعودي للتحكيم الرياضي عقوبة اللاعب على المنشطات، حيث أعلن رسميا عَنّْ إمكانية مشاركته مرة أخرى فِيْ مباريات كرة القدم.

وامتلأ نادي الشباب بالنجوم، خاصة فِيْ الخط الهجومي، حيث يضم الفريق أكثر من لاعب متميز، سيدعمهم مدرب الفريق الإسباني، فِيْسينتي مورينو، خلال منافسات هذا الموسم فِيْ السعودية. دوري روشان.

بدأ الشباب مسيرته فِيْ دوري روشان السعودي، لموسم 2022-2023 الرياضي، بفوزه على نظيره الباطن بثلاثة أهداف مقابل صفر.

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فِيْ السطور التالية تراقب “السعودية الرياضية” المواقف التي تكون فِيْها جيدة

على اليمين

مركز الظهِيْر الأيمن هُو المكان المفضل والأساسي لفهد المولد بسبب سرعته الكبيرة فِيْ خط الهجوم وكذلك قدرته على الاختراق العميق والتسديد على المرمى.

وفِيْ هذا المركز يوجد أجنبي شاب، الوافد الجديد آرون بوبيندزا، الذي يتبادل اللعب فِيْ مركز الظهِيْر الأيمن مع كارلوس جونيور.

– على اليسار

مركز الجناح الأيسر هُو المركز الثاني الذي يفضل المولد التواجد فِيْه، حيث يقوم دائمًا بتبديل الأدوار أثناء المباريات بين موقعي الجناح الأيسر والأيمن، نظرًا لسرعته الجيدة واختراقه من الجانب الأيسر، مستفِيْدًا من قوة قدراته. تسديدات على المرمى أثناء عملية اختراق المرمى.

وفِيْ هذا المركز يلعب الثنائي جوانكا ونواف العابد، وبحضور المولد، ستكون هناك منافسة كبيرة بين الجميع ليكون فِيْ البداية أحد عشر من الشباب.

موقف المهاجم المطلق

مركز المهاجم هُو الأقل وضوحًا للمولد خلال مسيرته، لكنه أيضًا جيد فِيْ اللعب بعمق فِيْ الهجوم، إما كَمْهاجم كامل أو مهاجم زائف، مما يمنح المدرب أكثر من خيار للاستفادة منه. فهد المولد.

ومن المتوقع أن يشهد خريج الأكاديمية منافسة شديدة بين جميع لاعبي الصف الأول، بالنظر إلَّى الخيارات المتعددة للمدرب فِيْسنتي مورينو، الذي سيتعرض لضغوط من نجوم الفريق إذا غادر أحد عشر لاعبًا.

– “الرجل المائة هدف”

تمكن فهد المولد من المساهمة بـ 100 هدف خلال مسيرته الاحترافِيْة على مستوى الأندية، بعد أن لعب 210 مباراة، وسجل 64 هدفاً، بينما سجل 36 هدفاً.

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