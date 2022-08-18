تفاصيل من هي رجوة خالد خطيبة ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله (صور) ،تعتبر من أكثر الشخصيات شهرة وانتشاراً في الاوقات الاخيرة وذلك بعد إعلان الديوان الملكي الأردني بقرار خطوبة ولي العهد وإتمام قراءة الفاتحة في منزل والد العروس التي يقيم في العاصمة السعودية الرياض ،وشهد الاحتفال حضور عدد من الشخصيات التابعة للديوان الملكي والاصدقاء.

رجوة خالد ويكيبيديا

تعد خطيبة ولي العهد الأردني الأميرة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف المولودة بتاريخ ال28 من شهر أبريل لعام 1994م في الرياض أي أنها تبلغ حالياً من العمر 28 سنة وهي أصغر أشقاءها فيصل ونايف ودانا ،كما أعلنت خطوبتها رسمياً بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله بالإضافة الى عدد من الاقارب والاصدقاء للعروس.

تفاصيل من هي رجوة خالد خطيبة ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله

يتسائل الكثير من الجمهور العربي ورواد السوشيال ميديا بشكل متزايد عن هوية رجوة خالد خطيبة ولي العهد الأردني الذي أعلنا ارتباطهما رسمياً ،الجدير بالذكر أنها تلقت الدراسة الثانوية وكافة مراحلها التعليمية في السعودية بالإضافة الى حصولها على الدرجات العلمية العليا بتخصص الهندسة المعمارية لدى جامعة “سيراكيوز” في الولايات المتحدة الأمريكية.

أصل رجوة خالد

تعتبر الأميرة رجوة بن خالد بن مساعد آل سيف والتي يعود أصل عائلتها الى قبيلة سبيع والذي تعد من أقدم العائلات والقبائل في السعودية وبالإخص في منطقة سدير نجد” ،كما حضر الاحتفال كل من الأمير الحسن بن طلال والأمير علي بن الحسين والأمير راشد بن الحسن بالإضافة الى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وعدد من الشخصيات الكبرى في الاردن وعدد من عائلة آل سيف والاصدقاء والاقارب.

تفاصيل من هي رجوة خالد خطيبة ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله (صور) كما وحضر عدد من القنوات الإعلامية السعودية والأردنية لتغطية الاحتفال ،وسريعاً ما تقدمت التهاني والتبريكات الى العروسين من الشخصيات الرئاسية في بلاد الوطن العربي.