رجيم الكيتو دايت بالتفصيل كل شيء عن النظام الغذائي الكيتوني

حمية الكيتو بالتفصيل هل سمعت يومًا عن حمية الكيتو، المعروفة أيضًا باسم حمية الكيتو

اكتسب هذا النظام الغذائي، المشتق من كلمة “الكيتونات” التي تركز على تناول نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات المنخفضة للغاية، شعبية في الأشهر الأخيرة، لكن القليل منهم يعرفون ماهيته حقًا.

ما هي فوائد هذا النظام الغذائي، والأهم من ذلك، ما هي الأطعمة الرئيسية في نظام كيتو الغذائي هذا ما سوف تكتشفه في هذا المقال.

ما هي حمية الكيتو

على الرغم من أنه كان في دائرة الضوء لفترة قصيرة، إلا أن النظام الغذائي الكيتون موجود منذ أوائل عشرينيات القرن الماضي، وقد تم تطوير هذا البروتوكول الغذائي الصارم لحالات طبية معينة، مثل الصرع الشديد.

ومع ذلك، يستخدم هذا النوع من النظام الغذائي اليوم لأسباب عديدة، مثل علاج مرض الزهايمر أو السرطان.

كما أنها تحظى بشعبية كبيرة بين الرياضيين كما أنها تعزز فقدان الوزن.

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يركز النظام الغذائي الكيتون على الاستهلاك العالي للدهون (الدهون) والبروتينات المتوسطة والكربوهيدرات المنخفضة جدًا. في الواقع، هناك العديد من “أنواع” حمية الكيتو الصارمة والمرنة.

في المتوسط ​​، تبلغ نسبة البروتين / الدهون إلى الكربوهيدرات 4-1، أي أن حوالي 80٪ من الطاقة المستهلكة تأتي من الدهون بينما تأتي 15-20٪ من البروتين وأقل من 10٪ فقط تأتي من الكربوهيدرات (تصل إلى 5٪ في نظام غذائي صارم).

لذلك، بالنسبة لنظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري يوميًا، يجب أن تأتي 1600 سعرة حرارية من الدهون، و 300 إلى 400 سعر حراري من البروتين، و 100 إلى 200 سعر حراري من الكربوهيدرات.

إذا كنت تعتقد أن 1 جرام من الدهون هو 9 سعرات حرارية و 1 جرام من البروتين أو الكربوهيدرات هو 4 سعرات حرارية، فإن الشخص الذي يتبع نظام الكيتو يمكن أن يأكل فقط 25-50 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا مقابل 75-100 جرام من البروتين و 178 جرامًا من الدهون.

للمقارنة، تحتوي التفاحة في المتوسط ​​على 20 جرامًا من الكربوهيدرات!

تفاصيل رجيم الكيتو كيف يعمل نظام الكيتو الغذائي

الهدف من النظام الغذائي الكيتوني بسيط تقليل الجلوكوز (المصدر الرئيسي للطاقة لخلايانا) قدر الإمكان، لإجبار الجسم على استخلاص الطاقة من الدهون، بنفس الطريقة التي يعمل بها أثناء الصيام.

لتلخيص عملية الهدم، عندما لا يتمكن الجسم من الوصول إلى الجلوكوز لإنتاج طاقته، فإنه يقوم أولاً بإطلاق الجلوكوز (من أجل تصنيع الجلوكوز من الأحماض الدهنية أو الأحماض الأمينية) لجلب بعض الجلوكوز إلى خلايا الدم الحمراء (التي هم بحاجة ماسة للعمل).

من ناحية أخرى، وهذا ما يهم الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا للكيتون، يبدأ الجسم في تكسير الدهون الثلاثية (الدهون) المستهلكة، أو تلك المخزنة في أنسجتنا الدهنية، إلى أحماض دهنية، والتي تتأكسد بعد ذلك إلى طاقة من أجل الكبد (الذي ينتج الجليكوجين الجديد).

تؤدي هذه العملية أيضًا إلى تكوين أجسام الكيتون في الكبد والتي يتم إرسالها بعد ذلك عبر مجرى الدم إلى الأعضاء (الدماغ والعضلات وخلايا أنسجتها) وتقسيمها لاستخدامها كمصدر للطاقة.

تسمى عملية تكوين أجسام الكيتون بالتولد الكيتون ويسمى انهيارها في الخلايا المحيطية بتكوين الكيتون.

في الأساس، يحصل الجسم حرفيًا على طاقته من الدهون التي يتم استهلاكها أو تخزينها بدلاً من الكربوهيدرات.

بعد فترة طويلة أو أقل من التكيف (من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر) لنظام غذائي صارم، يكون الجسم قد “تثقيف” لإنتاج الطاقة من الدهون ويمكن أن يبدأ هذه العملية بسهولة أكبر من مخازن الدهون في الأنسجة الدهنية عندما نحن لا نأكل، مع تعزيز فقدان الدهون.

حمية الكيتو بالتفصيل ما هي الأطعمة المسموح بها في نظام الكيتو الغذائي

زيوت نباتية عالية الجودة (زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت بذور الكتان، زيت MCT، إلخ)، حليب جوز الهند وكريمة الصويا غير المحلاة.

البذور الزيتية العديد من المكسرات (اللوز الكامل العضوي، الكاجو، الفستق، الجوز، البقان)، جوز الهند، البذور المختلفة (بذور الشيا، الكتان، القنب، عباد الشمس، القرع)، الجوز أو زبدة البذور، مشتقات المكسرات والبذور مثل دقيق اللوز أو اللوز بروتين.

الخضروات منخفضة الكربوهيدرات مثل الخس واللفت والسبانخ والبروكلي والملفوف.

اللحوم وخاصة اللحوم الدهنية.

الأسماك، وخاصة الأسماك الدهنية (السردين، السلمون، الماكريل، إلخ).

بيضة.

مشتقات الحليب دسم (زبدة، كريمة 35٪، حليب متوسط ​​3.25٪).

التوفو.

المحامين.

ما هي الأطعمة المحظورة في النظام الغذائي الكيتون

يركز النظام الغذائي الكيتون بشكل أساسي على الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات

سكر أبيض، مشروبات غازية، معجنات

الخبز والمعكرونة وجميع الحبوب (الأرز والقمح والحنطة السوداء، إلخ)

جميع السكريات عسل، شراب القيقب، سكر جوز الهند، إلخ.

الخضروات الجذرية مثل البطاطس والبطاطا الحلوة والجزر والجزر الأبيض والبنجر والذرة والبازلاء.

جميع الفواكه تقريبًا (الموز، التفاح، الكمثرى، البطيخ، البطيخ، اليوسفي، الخوخ، النكتارين، الأناناس، العنب، التين، التمر، إلخ)، باستثناء تلك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات بكميات صغيرة (التوت (توت العليق، توت العليق) و فواكه حمضيات (برتقال، ليمون، ليمون).

البقوليات.

منتجات الألبان عالية الكربوهيدرات مثل الزبادي.

رجيم الكيتو بالتفصيل ما هي فوائد نظام الكيتو الغذائي

تعليم الجسم كيفية استخلاص الطاقة من الدهون، مما يؤدي إلى القدرة على التحمل على المدى الطويل (الرياضات مثل الجري)

تصبح مستويات السكر في الدم أكثر استقرارًا وينتج أنسولين أقل من البنكرياس، لذلك فهو مفيد للحالات الصحية مثل الصداع النصفي المرتبط بانخفاض نسبة السكر في الدم أو داء السكري من النوع 2.

في حالة الإصابة بالسرطان، فإنه يساعد في الحد من انتشار الخلايا السرطانية التي تتغذى بشكل أساسي على السكر (الجلوكوز).

في حالة الصرع أو مرض الزهايمر، يعمل على استقرار المرض عن طريق الحد من التهاب الدماغ (المرتبط بمستويات عالية من السكر، وبالتالي ارتفاع نسبة السكر في الدم، وزيادة البروتينات السكرية وزيادة إفراز الأنسولين، مما ينشط تخليق الالتهابات المؤيدة للحمضات مثل البروستاجلاندين).

قد يؤدي إلى خسارة طفيفة في الوزن على المدى الطويل.

حمية الكيتو بالتفصيل ما هي مخاطر النظام الغذائي الكيتوني

قد تتسبب في آثار جانبية بينما يتكيف الجسم مع نقص الجلوكوز في إنتاج الطاقة من الدهون الصداع، والتعب، والغثيان، إلخ.

اختلال التوازن الغذائي. يتم قطع الكثير من الأطعمة التي تشكل جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن، وخاصة النباتات مثل البقوليات والخضروات والفواكه وبعض الحبوب الكاملة.

بالإضافة إلى ذلك، يولي هذا النظام الغذائي أهمية كبيرة لاستهلاك المنتجات الحيوانية التي تسبب مشاكل صحية طويلة الأمد (التهاب مزمن، وزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، وخاصة القولون، وما إلى ذلك).

يمكن القيام بذلك بشكل جيد، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى سوء استهلاك اللحوم الباردة أو لحم الخنزير المقدد، على سبيل المثال، الأطعمة غير الصحية بأي حال من الأحوال (ولن تكون أبدًا).

هناك نقص كبير في العناصر الغذائية في هذا النوع من النظام الغذائي، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن.

كما أنه يؤدي إلى خلل في فلورا الأمعاء، وهو أمر أساسي لصحتنا الجسدية والعقلية والمناعة والالتهابات.

نظام مقيد ومعقد للاندماج في الحياة اليومية والحياة الاجتماعية.

ضرر أكبر من المنفعة طويلة الأجل للشخص العادي (باستثناء حالات معينة مثل الصرع أو السرطان).

غير فعال إذا تم استخدامه لفقدان الوزن. بشكل عام، لا يصل فقدان الوزن حتى 5 أرطال (أرطال) بعد عدة أشهر، وينتهي الأمر باكتساب الأشخاص هذا الوزن من خلال البدء في تناول الطعام “بشكل طبيعي”.

من أجل إنقاص الوزن بطريقة مستدامة، بدلاً من الالتزام بأي نظام غذائي، من الأفضل أن تعيش أسلوب حياة صحيًا يعتمد على نظام غذائي صحي غير معالج يتكون في الغالب من خضروات كاملة (مثل الأطعمة الكاملة العشبية) وممارسة الرياضة بانتظام . .

يتطلب كبدًا صحيًا (لإنتاج أجسام الكيتون) وقدرة جيدة على هضم الدهون (إفراز جيد للصفراء، وجود المرارة، ليباز بنكرياسي مناسب، صحة الأمعاء). يجب أن تكون الكلى، التي تقضي على بعض أجسام الكيتون (جنبًا إلى جنب مع الرئتين)، صحية أيضًا.

نصائح

لا يمكن للجميع الارتجال من خلال اتباع نظام الكيتو الغذائي طوال الليل.

في الواقع، يمكن لـ 40٪ فقط من السكان العمل بشكل صحيح عند اتباع نظام الكيتو الغذائي.

الآن بعد أن فقدت حمية الكيتو أسرارًا أخرى بالنسبة لك، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأنها وما إذا كنت ترغب في تجربتها أم لا!

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