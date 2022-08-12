رجيم الوجبة الواحدة كم ينزل بالاسبوع ، لقد تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على إجابة سؤال رجيم اتباع تناول وجبة واحدة خلال اليوم فكم ينزل الشخص بالأسبوع الواحد ، ويرجع ذلك السؤال وبكثرة على لسان العديد من الأشخاص ممن يقومون بعمل الرجيم ، كون ان نظام الوجبة الواحدة هو أحد أنواع الرجيم التي أصبحت شائعة مؤخرًا ، لانه يساهم في عملية خفض الوزن بسرعة مقارنة بالانظمة الأخرى ، تابعوا معنا .

ما هو نظام الوجبة الواحدة

حمية الوجبة الواحدة من الأنظمة الغذائية التي يتم فيها تناول وجبة واحدة فقط على مدار اليوم، وهنا لا يقصد تناول وجبة واحدة فقط بحيث لا يأكل الشخص الذي يتبع هذا النظام أي طعام في اليوم باستثناء تلك الوجبة. ولكن هذا يعني تناول وجبة أساسية واحدة مع أكثر من وجبة صغيرة موزعة على مدار اليوم.

كيف يتم تطبيق نظام الوجبة الواحدة

يتم تطبيق نظام الوجبة الواحدة بالطريقة التالية

فترة بعد الاستيقاظ يجب شرب كأسين من الماء خلال هذه الفترة لرفع معدل الحرق في الجسم.

وقت الظهيرة أي فاكهة يفضلها الإنسان يجب أن تؤكل بشرط ألا يزيد عدد الثمار المتناولة عن اثنتين في اليوم.

فترة منتصف النهار في هذا الوقت، يتم تناول الوجبة الرئيسية في اليوم.

الفترة المسائية تناول بضع حبات من الفاكهة أو طبق من السلطة الخضراء مع الليمون على العشاء.

قبل النوم اشرب كوبين على الأقل من الماء لزيادة معدل الحرق في الجسم.

حمية الوجبة الواحدة، كم تنخفض في أسبوع

تعمل حمية الوجبة الواحدة على تنحيف الجسم بنحو 2 كيلوجرام أسبوعياً، وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة قد تنخفض مع بعض الأشخاص وقد تزيد مع البعض الآخر ؛ لأن بعض الأشخاص قد يتبعون نظامًا غذائيًا أكثر من غيرهم، أو ربما يمارسون الرياضة أثناء اتباع النظام الغذائي، مما قد يزيد من معدلات حرق الدهون في الجسم أكثر من المعتاد.

مزايا نظام الوجبة الواحدة

مزايا نظام الوجبة الواحدة كالتالي

زيادة عملية حرق الدهون في الجسم.

امنح المعدة فرصة للحصول على فترة راحة.

خسارة وزن سريعة وآمنة.

طرد السموم من الجسم.

يعمل هذا النظام الغذائي على دفع الجسم لتجديد خلاياه، لذلك فهو يقلل من ظهور علامات الشيخوخة.

عيوب نظام الوجبة الواحدة

تتمثل عيوب نظام الوجبة الواحدة فيما يلي

عادة ما يشعر الشخص بالتعب الشديد من تناول القليل من الطعام.

قد يُصاب الشخص الذي يتبع هذا النظام الغذائي بالإغماء بسبب الانخفاض الحاد في نسبة السكر في الدم.

يصاب معظم الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائي بفقر الدم، نتيجة عدم حصول الجسم على جميع احتياجاته الغذائية.

قد يصاب الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائي بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

عادةً ما يصاب الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائي بالغثيان والجفاف.

نصائح عند اتباع حمية الوجبة الواحدة لأول مرة

يجب اتباع النصائح التالية عند تطبيق نظام الوجبة الواحدة لأول مرة

يجب تجنب بدء هذا النظام الغذائي فجأة، ولكن يجب على الشخص تناول الوجبات الثلاث وتقليل تلك الوجبات شيئًا فشيئًا حتى الوصول إلى وجبة واحدة يوميًا خلال اليوم.

يجب على الشخص الذي سيطبق هذا النظام الغذائي الحرص على تناول وجبات صغيرة متفرقة على مدار اليوم للتأكد من أنه لا يواجه أي مشاكل صحية خلال اليوم.

يجب أن تكون الوجبة الرئيسية التي يتم تناولها خلال اليوم كاملة وتحتوي على معظم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

يجب استشارة الطبيب قبل تطبيق هذا النظام الغذائي للتأكد من عدم معاناتك من أي مضاعفات صحية عند الالتزام به.

تأكد من شرب ما لا يقل عن 3 لترات من الماء خلال النهار.

تجربتي مع حمية الوجبة الواحدة

في هذا الجزء من المقال، نشرح تجربة إحدى الفتيات مع اتباع نظام غذائي الوجبة الواحدة

عندما قرأت عن نظام الوجبة الواحدة، أحببته كثيرًا وقررت أن أفعله.

بعد حوالي أسبوع من بدء الالتزام بهذا النظام الغذائي، كنت أتحدث مع والدتي، وإذا صرخت قائلة إن وجهي أصبح أصفر.

بالطبع أخبرتها أن الأمر لا علاقة له بالنظام الغذائي، لكنني لم أدافع عنها كثيرًا ؛ لأنني كنت أشعر بالتعب الشديد، ومن والدتي فقط سكبت دبس السكر الأسود في فمي، وطلبت مني التوقف عن تطبيق هذا النظام الغذائي.

في الحقيقة أجبتها. لأنني أيضًا شعرت أن مضار هذا النظام الغذائي أكبر بكثير من مزاياه، خاصة أنه يفقد وزنه 2 كيلو في الأسبوع، مما يعني أنه ليس بالسرعة الكافية.

الأشخاص الذين يعتبرون نظام الوجبة الواحدة خطرًا على حياتهم

يعتبر نظام الوجبة الواحدة خطرًا على حياة جميع الأشخاص التالية أسماؤهم

مرضى مقاومة الأنسولين.

مرضى الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وأمراض القلب.

الأشخاص الذين يعتمد عملهم على الجهد العضلي، أو الرياضيين الذين يمارسون الرياضة لفترات طويلة من اليوم.

جميع الأشخاص الذين يتناولون الأدوية تتعلق بأوقات الأكل.

وفي الختام تعرفنا على أهم المعلومات حول التعرف على رجيم الوجبة الواحدة كم ينزل بالاسبوع ، والذي يعد ضمن الانظمة الرجيم الأكثر استخدام لفعاليته في خفض وزن الجسم خلال فترة صغيرة ، ويتمكن جميع الأشخاص الذين يرغبون في استخدام هذا النظام لتنحيف أجسامهم من رؤية فعاليته في الخسارة.