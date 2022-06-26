رجيم فقدان الشهية

يمثل الشعور المستمر بالجوع مشكلة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن الزائد أو الالتزام بعادات الأكل الصحية، وهناك العديد من الطرق لتقليل الشهية، ويعرف مثبت الشهية باسم الطعام أو المكمل أو أي طريقة أخرى تحافظ على يعاني الشخص من الشعور بالجوع بما في ذلك حبوب التحكم في الشهية ولكن فعالية هذه الحبوب غير معروفة وغالباً ما تأتي مع آثار جانبية خطيرة، وتستعرض هذه المقالة الأطعمة التي تساعد إضافتها إلى النظام الغذائي على تقليل الشهية.

حمية فقدان الشهية

توضح النقاط التالية بعض الأطعمة التي يساعد استهلاكها على فقدان الشهية

تناول البروتين إن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يزيد من الشعور بالشبع وفقدان الوزن. عندما يتم استهلاك البروتين، يتم إطلاق هرمونات الشبع والتحكم في الشهية. يوصى بتناول البروتين الصحي في معظم الوجبات.

تناول الألياف وذلك لأن الأطعمة الغنية بالألياف تقلل من مستويات هرمون الأنسولين الذي يحفز الشهية ويزيد من الشعور بالامتلاء لفترة أطول من الوقت.

تناول أوميغا 3 الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل زيت السمك والأعشاب البحرية، لها القدرة على زيادة مستويات هرمون اللبتين، هرمون الشبع.

تناول الشوكولاتة الداكنة يعتقد العلماء أن مرارة الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في تقليل الشهية والرغبة الشديدة في تناول الحلويات، كما أن شم هذه الشوكولاتة يقلل من إفراز هرمونات الجوع والشهية تمامًا مثل تناولها.

شرب الماء يمكن أن يساعد شرب الماء في تقليل الجوع الذي يشعر به الشخص قبل الوجبات.

شرب القهوة تقلل القهوة الشهية عن طريق زيادة إنتاج الببتيد YY، مما يزيد من الشعور بالامتلاء.

نصائح لتقليل الشهية

تقدم النقاط التالية بعض النصائح حول قمع الشهية ذات الصلة بنمط الحياة