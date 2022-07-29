رجيم قاسي لإنقاص الوزن الزائد من 3 إلى 4 كيلو جرام فِيْ 3 أيام

فِيْ الحَقيْقَة وُجد أنني أتبع نظام حمية قاسية لإنقاص الوزن، وهُو أفضل نظام لفقدان الوزن الزائد فِيْ الجسم، بالرغم من أن بعض العناصر التي يحتاجها الجسم تكون مفقودة فِيْ بعض الأحيان، ولكن قبل لا شيء يجب استشارة الطبيب المعالج، حتى لا يؤدي فقدان الوزن الزائد فِيْ الجسم إلى الإضرار به مرة أخرى.

تعرف على نظام الحمية القاسية لإنقاص الوزن الزائد

هُو نظام غذائي يتكون من ثلاث وجبات فِيْ اليوم، ولا يستغرق إنقاص الوزن وقتاً طويلاً، حيث أن هذا النوع الذي نتناوله من خلال هذه المقالة يستمر ثلاثة أيام فقط، فتكون السعرات الحرارية من مجموع الوجبات الثلاث المستهلكة طوال اليوم لا تتجاوز 870 سعرة حرارية. من السعرات الحرارية خلال اليوم، بالإضافة إلى أنه لا توجد مشكلة فِيْ تناول الخضار الورقية عند الشعور بالجوع بين الوجبات، وتحديد الوقت المناسب خلال اليوم وتكريس نفسك لممارسة الرياضة، لمدة لا تقل عن نصف ساعة فِيْ اليوم.، الحرص على شرب الكثير من الماء طوال اليوم، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي فِيْ الجسم ويساعد على حرق المزيد من الدهُون.

وجبات اليوم الأول من نظام الحمية القاسية لفقدان الوزن.

يتكون الإفطار من شريحة من الخبز المحمص من القمح الكامل وقطعة من الجبن غير المملح وكوب من الشاي بدون سكر مضاف.

يتكون الغداء من شريحة من الخبز المحمص المصنوع من القمح الكامل وشريحة من صدر الدجاج المشوي الخالي من الملح، وكوب مجاني من العصير أو الشاي الخالي من السكر.

شريحة توست مع علبة تونة معلبة وتفاح طازج.

وجبات اليوم الثاني من الرجيم

يتكون الإفطار من ربع رغيف خبز من القمح الكامل، وبيضة مسلوقة، وكوب من الشاي غير المحَلْى، وموز.

الغداء علبة تونة معلبة فِيْ الماء مع قطعة جبن قريش بدون دهن وبدون ملح وكوب شاي بدون سكر.

يتكون العشاء من شريحة من صدر الديك الرومي المسلوق أو المشوي أو المدخن، إلى جانب وعاء من سلطة الكولسلو وعلبة من الزبادي الخالي من الدسم.

اليوم الثالث من الرجيم يستمر

تم اتباع نفس نظام الوجبة فِيْ اليومين الماضيين مع بعض الملاحظات العامة مثل تناول قطعة من الفاكهة أو كوب من الشاي بعد نصف ساعة من الوجبة.