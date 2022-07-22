رحاب جمعة تهاجم حسام غالي بعد خسارة الأهلي أمام الزمالك

هاجمت رحاب جمعة، لاعب كرة اليد السابق بالنادي الأهلي والمحترف حاليًا في الدوري الفرنسي، حسام غالي عضو مجلس إدارة ريد كاسل، بعد خسارته كأس مصر.

خسر الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لقب كأس مصر الموسم الماضي، أمام غريمه التقليدي الزمالك.

تغلب الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي وحدتهم، الليلة الماضية، في نهائي كأس مصر 2022.

وكتبت رحاب جمعة عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “سأتحدث معك في نقطة أخرى حيث تحدثت وسأتحدث عنها مرة أخرى”.

وتابع “أول ما بدأ بالمشاكل عاد النادي من جديد وشل وهدفهم التفكك خاصة في الفريق”.

وتابع “إنه يشعر بالسرطان، والله هيثم مشى له هيثم عرابي، تدخله في كل لقاء مع موسيماني ويشتاق إلى كل حاجة، ويريد أن يفرض نفسه وينقذ نفسه”.

وختم بقوله “أنت فتاة تلعننا والله جلب لنا الفقر، وأتمنى أن تمشي ولن نرى أي شك مرة أخرى، لأنك تبيع مصلحتك، ولم أحبك ولا قوتك أبدًا”.، لأنه ليس لديك ربع رطل واحد من الأسلاك.