رحالة ألمانية زرت 100 دولة لكن العلا تفوقهم جميعًا 

قالت الرحالة الألماني أولريك ليمان إنها زارت وعملت في أكثر من 100 دولة، لكن العلا أذهلتهم بجمال كما وصفتهم من منصات إعلامية مثل The Independent و The Time.

كتب أولريش، كاتب رحلات، في Travel Awaits عندما قررت زيارة العلا، أعجبت بالصور التي كانت متداولة، لكنني لم أكن أعرف سوى القليل عن تاريخها المثير، والذي يدور حول الأنباط، ويعود تاريخه إلى 200 عام، وتمكنوا من بناء مستوطنات وشقوق طرق تجارية جعلتهم أغنياء في ذلك الوقت.

سحر التاريخ في العلا

وتابع ذهبت إلى مدائن صالح التي تضم 111 مقبرة نبطية صخرية، وقد اندهشت من الإنجازات المعمارية هناك، لذلك يجب على الجميع وضعها في قائمة الأماكن التي تستحق الزيارة.

وأضاف “سحر التاريخ في العلا يختلف عن العديد من الأماكن، وهذا لأن هذه المنطقة مغلقة منذ سنوات عديدة، مما يجعل مسافري اليوم يشعرون بأنهم الجيل القادم مباشرة بعد الأنباط”.

روائع معمارية

معظم المباني الشهيرة مثل المعابد والمقابر تم نحتها من جبال الصحراء وصخورها، ويمكن رؤية بعض الأمثلة على تلك النماذج المعمارية في مدينة الحجر، مثل المنازل الخاصة التي تم بناؤها بالصخور أو المرجان أو الآجر.

يمكنك أيضًا رؤية الدرجات الموجودة أعلى المباني، والتي تبدو وكأنها جزء من زخرفة الواجهة، ولكنها في الواقع جزء من وصول العمال إلى المقابر عندما كانوا ينحتون من الأعلى.

الاستماع في الواحة القريبة من مدينة الحجر

يوجد بالقرب من واحة بها 6000 نخلة، مما يوفر للسائحين فترة راحة من زيارة الصحراء، وبالتالي بعد الاستمتاع بالعلا، يوفر الشعور بالراحة في الواحة متعة لا مثيل لها.

مزيج التحف مع الحياة المعاصرة.

تمتزج وسائل الراحة الحديثة مع هذه المواقع القديمة، مع الفنادق الفاخرة، والمطاعم الفاخرة، ومحلات بيع التذكارات التي لا غنى عنها، ومجموعة مذهلة من خيارات الإقامة.

تنوع الأنشطة

الأنشطة هناك متنوعة بشكل رائع، سواء كنت ترغب في رؤية التاريخ، أو التنزه في الواحة القريبة، أو تجربة المأكولات المحلية، أو حتى زيارة المنشآت الفنية الرائعة ومبنى مرايا المذهل الذي يرمز إلى انعكاس التاريخ القديم في المباني الحديثة. يتم تلبية جميع الأذواق.