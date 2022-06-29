رحلات بديلة ومقاعد إضافية وإصدار تأشيرات فورية لحجاج بريطانيا وأمريكا ودول أوروبا

أكدت وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، توفير رحلات طيران بديلة ومقاعد إضافية لحجاج من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، بالإضافة إلى إصدار تأشيرات فورية لدخول المملكة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها على اتصال دائم بالحجاج، ضمن حزمة من الحلول العاجلة للتحديات التي تواجه الحجاج، مع محدودية المقاعد المخصصة للسفر، والصعوبات الفنية التي تواجه البوابة الإلكترونية. لحجاج الخارج.

تيسير لضيوف الرحمن

تنبع هذه الحركة من مصلحة تسهيل وحل أي تحد يواجهه حجاج الرحمن، لضمان إتاحة الفرصة لكل حاج وحاج لأداء فريضة الحج وزيارة الأماكن المقدسة التي أتيحت لها الفرصة ليتم اختيارها لهذا العام. 1444 أوه.

المتابعة والاهتمام لجميع الحجاج

ترحب وزارة الحج والعمرة بالحجاج الذين نفذوا إجراءاتهم عبر المنصة الإلكترونية، وكذلك القادمين إلى المملكة، مؤكدة أن جميع الجهات التي تعمل في نظام خدمة الحجاج تستمر على مدار 24 ساعة في اليوم. أحوال الحجاج. من الداخل والخارج للتأكد من تيسير وتسهيل وصولهم قبل أداء المناسك، ثم المتابعة والاهتمام لجميع الحجاج خلال موسم 1444 هـ.