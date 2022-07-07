رحلة آمنة مباركة.. قطار المشاعر المقدسة في خدمة ضيوف الرحمن

حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، خلال أيام مناسك الحج لهذا العام 1444 هـ، عبر قطار المشاعر المقدسة، لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة. الأماكن بسهولة. وسهولة

يبدأ قطار المشاعر في العمل

يعود قطار الأماكن المقدسة إلى العمل بعد انقطاع دام عامين ؛ بسبب جائحة كورونا، لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1444 هـ.

تقوم شركة سار بتشغيل وتشغيل قطار المشاعر المقدسة لتوفير الراحة للحجاج على امتداد طريق الحج، ويبلغ طول القطار الواحد 300 متر بطول إجمالي 6 كيلومترات، وتبلغ طاقة القطار الاستيعابية 72 ألف حاج في الساعة.

أسطول العربات

يتكون المشروع من أسطول مكون من 16 قطارا جاهزا للتشغيل والتنقل بين 9 محطات إجمالا، 3 منها في عرفات و 3 في مزدلفة و 3 في منى، ويتم التنقل بينها وفق جدول تشغيل 5 حركات. مخصص لطقوس الحج.

يراقب مركز التحكم حالة المحطات ويتواصل معها لتنظيم الحشود من خلال الكاميرات الموزعة في المحطات وعلى سكة القطار والتي يبلغ مجموعها ما يقارب 1.5 ألف كاميرا ثابتة ومتحركة.

منشآت قوى الأمن

تبدأ خدمة القطارات من اليوم السابع من ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق، لنقل الحجاج عبر مساراتها العديدة في المشاعر المقدسة بين عرفات ومزدلفة ومنى.

وتعمل القوات الأمنية في موسم الحج على تأمين القطار من المشاعر المقدسة وتنظيم الحشود من وإلى المحطات عبر الطرق المؤدية إليها والحفاظ على النظام داخل المحطات.

قطار المشاعر بالأرقام

وتجدر الإشارة إلى أن قطار الأماكن المقدسة هو خط سكة حديد يربط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة منى وعرفات والمزدلفة. بدأ تنفيذ المشروع في عام 2008 من خلال الشركة الصينية السعودية لإنشاء السكك الحديدية المحدودة، بتكلفة إجمالية 6.65 مليار ريال سعودي، وافتتح في نوفمبر 2010.

يتكون المشروع من 17 قطارًا، يتكون من 204 سيارة، وتتسع كل سيارة 300 راكب، ويوجد سيارتان، واحدة أمامية والأخرى خلف، للقيادة. يبلغ طول المدرج حوالي 18.1 كم، ويتراوح ارتفاعه عن سطح الأرض بحوالي 8-10 أمتار، ويصل إلى 45 متراً بمنشأة الجمرات، وقدرته الاستيعابية 72 ألف فرد في الساعة. يحتوي المشروع على تسع محطات، بطول 300 متر لكل محطة، تبدأ من مكة المكرمة، ثم يمر القطار بثلاث محطات في منطقة عرفات، وثلاث في مزدلفة، ثم محطة واحدة في بداية منطقة منى.، وأخرى في المنتصف، والمحطة الأخيرة في الطابق الرابع من جسر الجمرات.