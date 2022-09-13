رحلة أسبوعية خامسة.. “طيران الإمارات” تعزز خدمتها إلَّى الجزائر

أعلنت طيران الإمارات عَنّْ تعزيز خدماتها من وإلَّى الجزائر بإضافة رحلة أسبوعية خامسة اعتباراً من 7 أكتوبر 2022.

وستوفر الرحلة الجديدة المزيد من الخيارات والمرونة للمسافرين إلَّى الجزائر ومن الجزائر إلَّى دبي أو عبرها إلَّى مختلف محطات شبكة طيران الإمارات الواسعة التي تغطي أكثر من 130 وجهة فِيْ ست قارات.

تخدم طيران الإمارات رحلاتها بين دبي والجزائر بطائرات بوينج 777-300ER. وستعمل الرحلة الجديدة يوم الجمعة بالإضافة إلَّى الرحلات الأربع الحالية أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد.

يشار إلَّى أن طيران الإمارات بدأت خدمة الجزائر عام 2013 وستحتفل بالذكرى العاشرة لإطلاق هذه الخدمة مطلع العام المقبل.

أعلنت طيران الإمارات مؤخرًا عَنّْ استثمار أكثر من 350 مليون دولار لتجهِيْز أسطولها المستقبلي المكون من 50 طائرة A350 بالجيل القادم من حلول الترفِيْه الجوي.

من المتوقع أن توفر هذه الحلول ؛ تجربة ركاب شخصية وسينمائية لا مثيل لها، كجزء من حرصها الدائم على التميز وخدمة العملاء. ومن المقرر أن يبدأ استقبال طائرات جديدة فِيْ عام 2024.

قال عادل الرضا، الرئيس التنفِيْذي للعمليات فِيْ طيران الإمارات “نحن ندرك تمامًا أن الترفِيْه على متن الطائرة هُو جانب أساسي من تجربة عملائنا، وكانت طيران الإمارات أول شركة طيران فِيْ العالم تضع شاشة فِيْديو شخصية فِيْ كل مقعد على متن الطائرة. طائرة، شيء لم يكن من الممكن تخيله منذ أكثر من 30 عامًا. اليوم، نواصل تزويد ركابنا بمحتوى ترفِيْهِيْ لا مثيل له وخبرة وحصلنا على جوائز أفضل ترفِيْه على متن الطائرة على مدار الـ 14 عامًا الماضية.

تعد طيران الإمارات أيضًا أول شركة طيران فِيْ العالم تختار Thales Pulse، وهِيْ تقنية إدارة طاقة حاصلة على براءة اختراع تضمن عدم تأثر أداء شحن الأجهزة الإلكترونية بغض النظر عَنّْ عدد المستخدمين الذين يشحنون أجهزتهم فِيْ نفس الوقت.

تشترك طيران الإمارات وتاليس فِيْ رؤية مشتركة للابتكار وتشكيل تجارب الطيران المستقبلية حيث يواصل الجانبان التعاون فِيْ البرامج من خلال حاضنة الطيران Aviation X-Lab فِيْ دبي.

كَمْا أعلنت طيران الإمارات عَنّْ خططها لتشغيل طائراتها العملاقة A380، والتي سيتم تحديثها بأحدث مقصورات الدرجة السياحية الممتازة، إلَّى خمس مدن جديدة، ابتداء من ديسمبر المقبل. المدن الخمس الجديدة هِيْ ؛ مطار نيويورك جي إف كينيدي، سان فرانسيسكو، ملبورن، أوكلاند وسنغافورة.

كَمْا ستضيف شركة الطيران المزيد من المقاعد “السياحية الممتازة” على رحلاتها إلَّى لندن هِيْثرو وسيدني، مع تقديم مقصوراتها المحسّنة إلَّى خدماتها المجدولة.

تهدف طيران الإمارات إلَّى توفِيْر المزيد من الفرص للعملاء لتجربة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة التي نالت استحسانا كبيرا.

وتشمل أحدث الخطط إعادة 85 طائرة A380 إلَّى السماء بحلول ديسمبر لتلبية الطلب على السفر خلال موسم العطلات فِيْ نهاية العام.