رحلة الـ”ميجا يخت”.. مصر تنشط السياحة عبر أثرياء العالم

كونها واحدة من الوجهات التنافسية مع الموارد الطبيعية البحرية المذهلة، تعمل مصر على جذب السياح الأثرياء فِيْ العالم من خلال رحلات اليخوت الضخمة.

على البحرين البيضاء والحمراء، تشتهر مصر باليخوت، ويأتي إليها عدد من الزوار من جميع أنحاء العالم. لذا؛ تهدف وزارة النقل من خلال قطاع النقل البحري إلَّى استقطاب أثرياء العالم من أصحاب اليخوت الأجنبية الكبيرة (ميغا يخوت)، وتعمل بشكل مكثف بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك وباقي الجهات المعَنّْية لإتاحة المجال أمام اليخت ليتم الاحتفاظ بها فِيْ مصر والسفر إلَّى أي بلد.

الأهمية الاقتصادية للسياحة البحرية “التنافسية”

وفِيْ إطار اهتمام الدولة المصرية بأهمية السياحة البحرية وتوجيهاتها للاستخدام الأمثل لموقع مصر الجغرافِيْ المتميز الذي يتوسط العالم وطول سواحل مصر التي تصل إلَّى أكثر من 2000 ميل بحري، وكذلك تمتلك العديد من الموانئ العامة والمراسي السياحية والتي تحتوي على جميع مقومات استقبال اليخوت وتقديم كافة الخدمات التي تحتاجها. بالمواصفات القياسية الدولية، أعلن الفريق وزير النقل كَمْال الوزير، عَنّْ صدور قرار د. تضمن إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تحت إشراف وزارة النقل (قطاع النقل البحري) لإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها.

تمتلك مصر مكونات اقتصادية تنافسية فِيْ مجال السياحة البحرية، ومع إضافة سياحة اليخوت الأجنبية، ستنافس مصر الدول الأوروبية والعربية، حيث تعد اليوم من أشهر وجهات السياحة البحرية فِيْ العالم.

النافذة الرقمية الوحيدة لليخوت الأجنبية

فِيْما أعلن اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري خلال مؤتمر صحفِيْ يوم الخميس 1 سبتمبر 2022 عَنّْ إطلاق النافذة الرقمية الموحدة لليخوت الأجنبية، مشيرا إلَّى أن النافذة الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية ليست محدودة فقط. لإصدار التراخيص والفواتير، ولكن عَنّْد وصول اليخت إلَّى مصر، فإن الصفقة مع أصحاب اليخوت، سيكون مع أحد أفراد حرس الحدود والشخص المسؤول عَنّْ المرسى الذي يرسو اليخت فِيْه، إلَّى التأكد من استيفاء جميع متطلبات إصدار التصريح دون المساس بالأمن القومي المصري.

وقال رئيس القطاع، فِيْ تصريحاته خلال المؤتمر الصحفِيْ اليوم، إن النافذة هِيْ موقع على شبكة الإنترنت http//www.mts.gov.eg/، على غرار ما يتم فِيْ الدول الرائدة فِيْ هذا المجال، يتم من خلاله صاحب اليخت أو من يمثله بإدخال بيانات اليخت والركاب وتنزيل المستندات والمستندات المطلوبة وتاريخ الوصول والميناء المطلوب الرسو فِيْه وخط سير الرحلة بالكامل.

وأشار إلَّى أنه سيتم إرسال النافذة الرقمية بشكل آلي إلَّى الجهات المعَنّْية لة البيانات والوثائق والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلَّى موقع النافذة الرسمية بقطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة لبرنامج الزيارة وفاتورة واحدة. لليخت الأجنبي الذي سيتم تجميعه إلكترونيًا من خلال النافذة. لتسهِيْل روّاد اليخوت الأجانب وتقصير وقتهم وتوفِيْره للاستمتاع برحلتهم إلَّى مصر.

واطلعت وزارة النقل خلال المؤتمر الصحفِيْ اليوم على اللوائح ومنها

– تحديد تعريفة موحدة للرسوم التركية على جميع المراسي المملوكة للدولة ومحطات الركاب والموانئ السياحية بعملة واحدة.

السماح لليخوت الأجنبية بالخروج من أي ميناء أو مرسى سياحي دون التقيد بالخروج من الميناء أو مرسى الوصول.

إصدار كود موحد لإنشاء وتشغيل المراسي والموانئ فِيْ جمهُورية مصر العربية ليكون دليلاً لجميع المتعاملين.

إنهاء إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

– وضع رَابِطْ على الموقع الإلكتروني للنافذة الرقمية الوحيدة لليخوت الأجنبية إلَّى المواقع الرسمية لدائرة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب على متن اليخت وكذلك إلَّى الموقع الرسمي للهِيْئة. هِيْئة قناة السويس.