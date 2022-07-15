رحلة “تشو كونفِيْ” الملهمة.. كَيْفَ تحولت راعية الأغنام الصينية إلَّى مليارديرة

تُعرف Zhou Confei، كَمْثال على العصاميين، والسعي لتحقيق ما قد يبدو مستحيلًا للآخرين، وقِصَّة نجاحها هِيْ واحدة من أكثر القصص إلهامًا.

بالإضافة إلَّى المليارات التي بنتها، تظل قِصَّة Chu واحدة من ألمع القصص الملهمة للرواد الذين بدأوا من الصفر.

من هُو تشو كونفِيْ

Zhou Qunfei هِيْ أغنى امرأة فِيْ الصين، بعد بداياتها المتواضعة كراعٍ، بنت إمبراطورية اقتصادية عملاقة.

عملت فِيْ هذا العمل لتفعيل أسرتها، حتى استطاعت أن تصبح سيدة أعمال بارزة، تمتلك مؤسسات فِيْ مجالات الإلكترونيات، وأسهم فِيْ شركات كبرى مثل Samsung و Huawei.

ولادة تشو كونفِيْ

ولدت تشو فِيْ عام 1970، فِيْ مدينة شيانغ بمقاطعة هُونان بالصين، وعانت أسرتها من فقر مدقع فِيْ وقت مبكر من حياتها.

فقدت تشو والدتها عام 1975، ثم فقد والدها بصره وأصيب بالشلل، الأمر الذي دفع الفتاة الصينية الشابة إلَّى تولي عائلتها وهِيْ فِيْ السادسة من عمرها.

فِيْ هذا العمر، تولت تشو مهمة والدها المريض فِيْ رعي الأغنام، وفِيْ الوقت نفسه حرصت على البقاء فِيْ مدرستها والحفاظ على مستقبلها الأكاديمي، قبل أن تتفاقم عليها الظروف الصعبة، وأجبرتها على الانتقال إلَّى المدرسة. تعيش مع عمها.

فِيْ سن مبكرة، بدأت تشو فِيْ البحث عَنّْ وظيفة جديدة، وكانت وظيفتها الأولى فِيْ مصنع عدسات مقابل دولار واحد فِيْ اليوم.

رحلة نضال Chu Confei

كان عمل تشو فِيْ مصنع تصنيع العدسات هُو بداية الصراع بعد أن نجحت فِيْ توفِيْر بعض من راتبها الضئيل، الذي قررت استخدامه فِيْ تأسيس مشروعها الأول.

من خلال خبرتها العملية، أنشأت Zhou مصنعها الصغير الخاص فِيْ مجال الشاشات والعدسات، وأدارت المصنع بشكل احترافِيْ، مما يضمن ازدهاره فِيْ وقت قصير.

فِيْ عام 1993، حصلت Chu على أول عقد شراكة تجارية كبير فِيْ حياتها، بعد توقيع عقد تصنيع الشاشة مع Motorola.

تضمن هذا العقد تصنيع زجاج مقاوم للخدش لهُواتف العلامة التجارية التي كانت من أوائل ماركات الهُواتف المحمولة فِيْ العالم.

نجحت Zhou فِيْ هذه المهمة، الأمر الذي دفع شركة أخرى للتعاون معها، منها Samsung و Nokia، ثم Huawei، و HTC.

فِيْ عام 2007، وصلت تشو إلَّى قمة نجاحها بالوصول إلَّى قائمة أغنى النساء فِيْ الصين، وفِيْ عام 2015 تصدرت هذه القائمة، لتصبح أغنى امرأة فِيْ الصين، بثروة تبلغ 10 مليارات دولار.