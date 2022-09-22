رحلة “رالف لورين” مؤسس بولو.. كَيْفَ تربع طفل يبحث عَنّْ زي المدرسة على عرش الأزياء العالمية

رالف لورين من أشهر رواد الأعمال الذين احتلوا مكانة خاصة فِيْ تاريخ تجارة الملابس.

يعتبر رالف رولين من أشهر رجال الأعمال فِيْ العالم، ومالك ومؤسس شركة “بولو”، الشركة الرائدة فِيْ تصميم الأزياء، والتي تستقطب مشاهِيْر العالم.

رالف لورين الولادة

ولد رالف لورين عام 1939 فِيْ برونكس بنيويورك، وينحدر من عائلة فقيرة حيث كان والده يعمل صباغًا.

عَنّْدما كان طفلاً، تعرض رالف للتنمر باستمرار بسبب صعوبة نطق اسم عائلته، واسم عائلته الأصلي كان Lifschitch، مما دفعه هُو وإخوته إلَّى تغيير اسم العائلة رسميًا إلَّى “Lauren”.

ظهرت موهبة رالف فِيْ الموضة منذ صغره، حيث كان يشارك فِيْ مشاريع أزياء بالمدرسة، وهُو لا يزال فِيْ الثانية عشرة من عمره، من أجل إنقاذ والده لشراء الملابس له.

الحياة المدرسية لرالف لورين

واصل رالف ممارسة هُوايته فِيْ تصميم وبيع الأزياء، خلال رحلته الدراسية، والتي انتقل خلالها من أكاديمية تدعى “سالينتر” إلَّى “أكاديمية إم تي إي” فِيْ مدينة نيويورك.

بعد أن أنهى رالف مراحله التعليمية قبل دخوله الجامعة، فِيْ كتاب العام بعد تخرجه من الأكاديمية، كتب رالف فِيْ توقيعه داخل الكتاب أنه يريد أن يصبح مليونيرا.

ثم أنهى رالف حياته الجامعية بتخرجه من كلية باروخ للأعمال.

ظهُور رالف لورين لأول مرة فِيْ عالم الموضة

الانطلاق الحقيقي لرالف لورين فِيْ عالم الموضة، فِيْ مرحلة ما بعد الجيش، وتخصص فِيْ البداية فِيْ مجال تصميم أربطة العَنّْق، لكنه واجه صعوبات فِيْ البداية بسبب إحجام المستثمرين عَنّْ دعمه ماليًا.

فِيْ عام 1967، توصل رالف إلَّى اتفاقية مع شركة Beau Brummel، والتي منحته التمويل اللازم، وأحدثت Lauren ثورة فِيْ أزياء أربطة العَنّْق فِيْ المجتمع الأمريكي، من خلال نشر تصميمات مشرقة وملونة، على عكس الموضة السائدة فِيْ ذلك الوقت، حيث كانت العلاقات الداكنة. كانت سائدة.

تأسيس شركة “بولو”

بعد نجاح مبيعات ربطة العَنّْق، تطلع رالف إلَّى توسيع نطاق عمله فِيْ مجال الأزياء، وأسس أول شركة أزياء له، شركة بولو، التي اختار لها رمز الرجل الذي يلعب رياضة البولو الشهِيْرة على ظهر الحصان.

اختار رالف هذا الشعار لأن لعبة البولو كانت رياضة شعبية يمارسها الملوك والأثرياء، الطبقة التي كان يستهدفها بأزيائه.

فِيْ عام 1971، بعد أن اكتسبت ماركة رالف شهرة واسعة، بدأ فِيْ تصميم الملابس النسائية أيضًا، ثم قرر الدخول فِيْ تجارة التجزئة.

اكتسب رالف شهرة عالمية فِيْ عام 1973، عَنّْدما تم تكليفه بتصميم الأزياء الخاصة بفِيْلم “The Great Gatsby”، الذي صدر هذا العام، والذي منحه وعلامته التجارية الشهرة والثروة التي كان يتطلع إليها طوال حياته المهنية.