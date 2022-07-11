عَنّْدما تتبع محرر أخبار العرب اليوم مسار ما يحدث فِيْ سريلانكا المهددة بالإفلاس والانهِيْار التام، وجد ملفًا صادمًا فِيْ البنك الدولي.

حيث كانت المفاجأة المدوية أنه فِيْ أكتوبر 2017، قال البنك الدولي إن سريلانكا فِيْ ازدهار كبير وتطور شامل بحلول عام 2025، فما الذي تغير

حددت رؤية سريلانكا الجديدة لعام 2025 طريقًا للإصلاحات، لجعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة ورفع مستويات المعيشة لجميع السريلانكيين.

احتياجات سريلانكا وفقًا لرؤية 2025

مع وجود سوق محلي يضم 20 مليون مستهلك فقط مع دخل متواضع للفرد، تحتاج سريلانكا إلَّى النظر إلَّى ما وراء حدودها وزيادة قدرتها التنافسية العالمية للحفاظ على نمو مرتفع وطويل الأجل.

ولتحقيق هذه الغاية، تحدد رؤية سريلانكا الجديدة لعام 2025 مسارًا للإصلاحات لجعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة ورفع مستويات المعيشة لجميع السريلانكيين.

وتتراوح هذه الإصلاحات من الحاجة الملحة لإصلاح قانون العمل إلَّى إعادة هِيْكلة برامج شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز اكتساب التكنولوجيا ورقمنتها.

ولكن كَيْفَ تعتزم سريلانكا الانتقال إلَّى دولة ذات دخل متوسط ​​أعلى وأكثر تنافسية وشمولية، وكَيْفَ ستستمر مجموعة البنك الدولي، الشريكة لما يقرب من ستة عقود، فِيْ دعم تنميتها.

النمو غير المتكافئ فِيْ سري لانكا

تحدد رؤية 2025 كَيْفَ أن التنمية الاقتصادية غير المتكافئة عبر المقاطعات قد ساهمت فِيْ تفاوتات كبيرة فِيْ الدخل فِيْ سريلانكا.

من بين العدد الكبير من البرامج التي تركز على المجتمعات والمناطق المحرومة، مشروع تحسين الخدمات المحلية فِيْ الشمال الشرقي المدعوم من البنك الدولي، والذي ساعد فِيْ تحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة فِيْ المجتمعات المعزولة فِيْ المقاطعات الشمالية والشرقية.

اكتمل هذا المشروع الآن ومهد الطريق لمشروع دعم التنمية المحلية، الذي يهدف إلَّى تحسين سبل عيش السكان المعرضين للخطر وجعل الحكَمْ المحلي أكثر كفاءة وخضوعا للمساءلة أمام المواطنين.

وتشمل الأولويات المماثلة الأخرى حافظة موسعة للبنية التحتية، بما فِيْ ذلك التنمية الحضرية والطرق والحماية من الفِيْضانات وإمدادات المياه.

فِيْ هذا السياق، فإن التزام الحكومة بدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقليل الاعتماد على الأموال العامة للبنية التحتية سوف يتطلب تمويلًا أكبر من القطاع الخاص. هذا أمر أساسي لاستراتيجية البنك الدولي لتعظيم تمويل التنمية من خلال مشاركة القطاع الخاص.

قيد على التنمية الاقتصادية

لا تزال “إدارة الأراضي” فِيْ سريلانكا تشكل عائقًا أمام التنمية الاقتصادية، كَمْا أشارت الحكومة، فإن “سياسة الأراضي القديمة” للجزيرة “غير فعالة” و “متخلفة” وهناك حاجة ماسة للإصلاح، وفقًا لتقرير ترجمه موقع “العرب اليوم”. الأخبار “على موقع البنك الدولي باللغة العربية. إنجليزي.

وقدم التقرير مثالا شائعا جدا فِيْ هذا الصدد. فِيْ عام 2017، دخلت Kamala Wikesekeira فِيْ معركة قانونية مع واضعي اليد، والتي بدأت فِيْ عام 2000، عَنّْدما رحبت جاناكي، والدة كامالا، فِيْ الأصل بالمستأجرين الجدد فِيْ منزل أجداد Wikesekera فِيْ Anuradhapura. لكن فِيْ مرحلة ما، توقف الإيجار ببساطة. أوضحت كامالا أن والدتها رفعت دعوى فِيْ المحكَمْة أخيرًا، ولكن بعد ذلك توفِيْت جاناكي بشكل غير متوقع ؛ أهملت الأسرة القضية.

بحلول الوقت الذي حاولت فِيْه كَمْالا تسوية الفوضى، كان واضعو اليد يدعون أنهم يمتلكون الأرض. كان على كامالا أن تطالب أولاً بميراثها – وهِيْ عملية بسيطة نسبيًا، وإن كانت طويلة. ثم أعادت رفع القضية فِيْ محكَمْة أنورادابورا، وهِيْ مستمرة منذ ذلك الحين. مواعيد المحكَمْة متباعدة لدرجة أنها تضطر إلَّى الانتظار ستة أشهر لكل ظهُور. غالبًا ما يطلب المستأجرون السابقون الاستمرارية، مما يؤخر اتخاذ القرار أكثر.

تقول كامالا “الأرض موجودة هناك فقط، ولم تُستخدم على الإطلاق”. “هناك منزل فارغ عليه، إنه يتحول إلَّى أشلاء … يبدو أن هذه الحالة يمكن أن تستمر لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل.” يتم تعليق أي خطط لاستئجاره أو بيعه إلَّى أجل غير مسمى، وهُو جانب سلبي حقيقي فِيْ وقت يمكن فِيْه للعائلة استخدام الإيرادات.

يسر كامالا أن يلجأ الناس إلَّى القانون فِيْ مثل هذه النزاعات على الأراضي، لكنها تقول إن البيروقراطية متاهة “آمل ألا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً. نحن بحاجة إلَّى عملية أسرع”.

بينما تستعد سريلانكا لتحديث القطاع، يقدم البنك الدولي دعمه. سيتم توسيع العمل الفني الأولي بشأن حالة إدارة الأراضي لة القيود الأوسع فِيْ القطاع، ولتشارك الخبرات الدولية والممارسات الجيدة مع أصحاب المصلحة.

التعامل مع شيخوخة السكان

حماية الدخل من الشيخوخة فِيْ سري لانكا ليست كافِيْة لسكانها الذين يتقدمون فِيْ السن بسرعة. اليوم، يغطي نظام معاشات الموظفِيْن العام حوالي 10.3٪ من القوى العاملة ويوفر مزايا سخية بتكلفة عالية ومتنامية تبلغ حوالي 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يشير النمو فِيْ موظفِيْ الخدمة المدنية والرواتب إلَّى أن تكاليف المعاشات التقاعدية ستزداد فقط، مما يؤدي إلَّى اختبار خزائن الدولة.

الإصلاحات ضرورية أيضًا لأنظمة المعاشات التقاعدية، مثل صندوق ادخار الموظفِيْن وصندوق ائتمان الموظفِيْن، للتأكد من أنها دعم موثوق للشيخوخة والضعفاء، مع إظهار الاستدامة والأسعار المعقولة للحكومة.

يلتزم البنك الدولي بدعم جهُود الحكومة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي. تأسس برنامج الرعاية الاجتماعية الرئيسي، Samurdhi، فِيْ عام 1996 ويعمل به 26000 موظف مدني، لكن العديد من المستفِيْدين كانوا فِيْ البرنامج دون ة منذ بدايته، ويتطلع البرنامج إلَّى إصلاح طال انتظاره.

بعد تحديد العديد من المشاكل والحلول المحتملة، يكَمْن اختبار “رؤية 2025” فِيْ التنفِيْذ، وقد تم اتخاذ العديد من الخطوات الحاسمة نحو تحقيق الرؤية المحددة فِيْ هذه الوثيقة، ولكن الالتزام المستمر مطلوب لتحقيقها. ولكي يصبح ذلك حَقيْقَة واقعة، هناك حاجة إلَّى إصلاحات عميقة على مستوى النظام للحد من الفقر وتحقيق الرخاء لجميع السريلانكيين.

الانهِيْار الكبير بدلا من الازدهار

بعد عامين من الرؤية التي وضعها البنك الدولي وتماشيا مع طموحات الدولة الآسيوية أيضًا، تغير الوضع واتخذت سريلانكا طريقًا للديون والتخلف عَنّْ السداد،

يتخلى السريلانكيون عَنّْ وجباتهم ويقفون فِيْ طوابير لساعات فِيْ محاولة لشراء الوقود الشحيح. إنها حَقيْقَة قاسية بالنسبة لبلد كان اقتصادها ينمو بسرعة، مع وجود طبقة وسطى متنامية، حتى تفاقمت الأزمة الأخيرة.

الحكومة السريلانكية مدينة بـ 51 مليار دولار وهِيْ غير قادرة على سداد مدفوعات الفائدة على قروضها.

تعثرت السياحة، وهِيْ محرك مهم للنمو الاقتصادي، بسبب الوباء والمخاوف المتعلقة بالسلامة بعد الهجمات الإرهابية فِيْ عام 2022. وانهارت عملتها أيضًا بنسبة 80٪، مما زاد تكلفة الواردات وتفاقم التضخم الذي أصبح بالفعل خارج نطاق السيطرة، بنسبة 57٪. قفزة فِيْ تكلفة الغذاء. ٪ حسب المعطيات الرسمية.

النتيجة بلد يتجه نحو الإفلاس، حيث لا تكاد توجد أموال لاستيراد البنزين وغاز الطهِيْ، ولا حتى الحليب وورق التواليت.

سوء الإدارة والفساد

يقول الاقتصاديون إن الأزمة تنبع من عوامل محلية مثل سنوات من سوء الإدارة والفساد. تركز معظم غضب الجمهُور على الرئيس راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء السابق ماهِيْندا راجاباكسا. استقال الأخير فِيْ مايو بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تحولت فِيْ النهاية إلَّى أعمال عَنّْف.

كانت الظروف تتدهُور على مدى السنوات العديدة الماضية. فِيْ عام 2022، أودت الهجمات الإرهابية على الكنائس والفنادق يوم الأحد الفصح بحياة أكثر من 260 شخصًا.

لقد دمرت السياحة، وهِيْ مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

احتاجت الحكومة إلَّى زيادة إيراداتها مع ارتفاع الديون الخارجية لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة، ولكن بدلاً من ذلك، ضغط راجاباكسا من أجل أكبر تخفِيْضات ضريبية فِيْ تاريخ سريلانكا. تم عكس التخفِيْضات الضريبية مؤخرًا، ولكن فقط بعد أن خفض الدائنون تصنيف البلاد، مما منعها من اقتراض المزيد من الأموال مع تضاؤل ​​احتياطياتها الأجنبية. ثم تراجعت السياحة مرة أخرى خلال وباء كورونا.

فِيْ أبريل 2022، حظر راجاباكسا فجأة استيراد الأسمدة الكيماوية، مما ضغط على المزارعين، وأهلك محاصيل الأرز الأساسية، ورفع الأسعار. لتوفِيْر النقد الأجنبي، تم حظر استيراد العَنّْاصر الأخرى التي تعتبر كَمْالية أيضًا.

وفِيْ الوقت نفسه، أدت الحرب فِيْ أوكرانيا إلَّى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط، واقترب التضخم فِيْ البلاد من 40٪ وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 60٪ تقريبًا فِيْ مايو.

وقالت وزارة المالية إن لدى سريلانكا 25 مليون دولار فقط من الاحتياطيات الأجنبية الصالحة للاستخدام. وقد تركها هذا بدون الأموال اللازمة لدفع ثمن الواردات، ناهِيْك عَنّْ مليارات الديون.

فِيْ الوقت نفسه، انخفضت قيمة الروبية السريلانكية إلَّى حوالي 360 روبية مقابل الدولار. هذا يجعل تكاليف الاستيراد أكثر تعقيدًا.

توقفت سريلانكا عَنّْ سداد حوالي 7 مليارات دولار من القروض الأجنبية المستحقة هذا العام من أصل 25 مليار دولار من المقرر سدادها بحلول عام 2026.

حتى الآن كانت سريلانكا متأرجحة، مدعومة بشكل أساسي بخطوط ائتمان من الهند تصل إلَّى 4 مليارات دولار. ووصل وفد هندي إلَّى العاصمة كولومبو فِيْ يونيو / حزيران لإجراء محادثات بشأن المزيد من المساعدات، لكن رئيس الوزراء ويكرمسينغي حذر من الاعتماد على الهند لإبقاء سريلانكا واقفة على قدميها لفترة طويلة.

أمل لصندوق النقد الدولي

تتفاوض حكومة سريلانكا بشأن خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، وقال ويكر ميسينج إنه يتوقع التوصل إلَّى اتفاق مبدئي فِيْ وقت لاحق من هذا الصيف.

كَمْا طلبت الدولة المزيد من المساعدة من الصين. وقدمت حكومات أخرى مثل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا بضع مئات من ملايين الدولارات كدعم. فِيْ وقت سابق من شهر يونيو، أطلقت الأمم المتحدة نداءً عامًا عالميًا للمساعدة.

حتى الآن، بالكاد يلامس التمويل المتوقع سطح الـ 6 مليارات دولار التي تحتاجها البلاد للبقاء واقفة على قدميها خلال الأشهر الستة المقبلة.

لمواجهة نقص الوقود فِيْ سريلانكا، أخبر ويكر يمسينج وكالة أسوشيتيد برس، فِيْ مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أن البلاد قد تلجأ إلَّى شراء المزيد من النفط منخفض التكلفة من روسيا.