رحلة عودة الأهلي.. مَوعِد المدرب الجديد و”دعوة للرؤساء والذهبيين”

قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة وليد معاذ، تأجيل التعاقد مع المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم، إلَّى ما بعد مباراة الفريق ضد الخلود.

ويواجه الأهلي نظيره الخلود، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الأصفر. 2022 – موسم 2023 “.

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وقررت إدارة الأهلي إقالة الأوروغوياني روبرت سيبولدي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم لسوء النتائج، مع تعيين يوسف عَنّْبار مستشارًا فنيًا ومديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، لحين تعيين المدرب الجديد.

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الأهلي يدعو الرؤساء والذهب

من جهة أخرى وجه مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة لرؤساء ونواب رئيس النادي السابقين وأعضاء الجمعية العمومية الذهبية، للاجتماع الساعة 830 مساء “الأحد”، فِيْ مقر الأمير بدر. قاعة بن فهد بن سعد بالنادي. لأن دوره فِيْ غاية الأهمية لدعم ناديه والتواجد معه على كافة المستويات فِيْ المرحلة الحالية المهمة.

الأهلي يفتح المدرجات مجانا

أعلن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة وليد معاذ، عَنّْ افتتاح ملاعب إستاد جوهرة المشعة، بالمجان لجمهُور الأهلي الراغبين فِيْ حضور ومتابعة مباراة الفريق ضد الخلود.

ويحتل الأهلي المركز الخامس عشر فِيْ تصنيف الدوري الأصفر من الدرجة الأولى موسم 2022-2023، بنقطة واحدة، بعد تعادله 1-1 مع القيصومة، والهزيمة أمام الأخدود بهدفِيْن دون مقابل، فِيْ. أول جولتين من المسابقة.

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