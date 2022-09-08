رحلت الملكة إليزابيث.. لكن تبقى على العملة الأكبر عالميًا

غادرت الملكة إليزابيث الثانية العالم بعد 70 عامًا على عرش بريطانيا، لكنها ستبقى حاضرة من خلال أكبر عملة معدنية على الإطلاق، والتي تم سكها فِيْ عام 2022.

فِيْ مايو الماضي، أنتجت دار سك العملة الملكية البريطانية أكبر عملة لها على الإطلاق، احتفالًا باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، وهِيْ عملة عملاقة وزنها 15 كجم.

استغرق سك العملة الذهبية الصلبة، التي يبلغ قطرها 22 ملمًا (8.7 بوصة)، 400 ساعة وتبلغ قيمتها 15000 جنيه إسترليني (18772 دولارًا أمريكيًا)، مع صورة للملكة البالغة من العمر 96 عامًا على أحد جانبيها والأحرف الأولى للملكة واللقب. بواسطة تاج. من ناحية أخرى.

تحفة عملاقة

باختصار، العملة المعدنية هِيْ “تحفة فنية” قد لا مثيل لها، سواء فِيْ الحجم أو الوزن أو الحرفِيْة الرائعة.

فِيْ تاريخها الطويل الذي يبلغ 1100 عام، لم تنتج دار سك العملة الملكية قط عملة بهذا الحجم والوزن.

العملة مصنوعة من الذهب الخالص، وتزن 15 كيلوغرامًا، ويبلغ قطرها 220 ملمًا (8.6 بوصة).

القيمة المنقوشة على الوجه هِيْ “15000 جنيه إسترليني”، ولكن بالطبع، مثل أي عملة تذكارية، فإن قيمة العملة التذكارية أقل بكثير من قيمتها الفعلية فِيْ السوق.

العملة، التي استغرق صنعها ما يقرب من 400 ساعة، صممها الفنان جون بيرجدال الذي قال إنها “مصنوعة يدويًا على أعلى مستوى”.

يصور أحد وجهِيْ العملة EIIR الذي يبشر بالأحرف الأولى للملكة ولقبها بتاج محاط بالورود والنرجس البري والأشواك والنباتات التي تشير إلَّى الدول الأربع للمملكة المتحدة (إنجلترا واسكتلندا وويلز (التي تشكل معًا بريطانيا العظمى) وأيرلندا الشمالية).

الوجه يحمل صورة ملكة تبلغ من العمر 96 عاما على حصان.

أخيرًا، كان تصميم العملة المعدنية بمثابة تكريم مناسب للملكة. أصدرت دار سك العملة الملكية 1.3 مليون قطعة نقدية من فئة 50 بنسًا للاحتفال بالذكرى السبعين لتولي الملكة إليزابيث العرش.