رحمة أحمد تأثرتُ ببوسي شلبي فِيْ دور المذيعة.. وأحمد مكي “بيهزر” طول الوقت

أعربت الفنانة المصرية الشابة رحمة أحمد عَنّْ سعادتها بالمشاركة فِيْ الدورة الأولى من مهرجان القاهرة الدرامي الذي أقيم مساء الأربعاء.

قالت رحمة لكاميرا “العرب اليوم” “لقد أسعدتنا فكرة مهرجان المسرح، لذلك أردت حقًا أن أحضر وأن أكون جزءًا من الفنانين العظماء الذين تم تكريمهم خلال هذه الجلسة”.

وردا على سؤال حول تأجيل التكريم لكبار الفنانين الذين تم تكريمهم خلال هذه الدورة، قال “إن تكريم الفنان يكَمْن أكثر فِيْ تأثير الجمهُور عليه. إذا كان يظهر شخصية مؤثرة وتفاعل معها الجمهُور، فِيْعتبر تكريمًا، ولا شك فِيْ أن التكريم الملكي مهم، لكن التأثير على الجمهُور يكون أيضًا أكثر أهمية “.

وقالت رحمة أحمد فِيْ حديثها عَنّْ مشاركتها فِيْ المسلسل الكوميدي “The Big Oy 6” الذي فازت فِيْه بجائزة أحسن شابة، “تعلمت الكثير من أحمد مكي وهُو يمزح ويخلق جوًا من المرح. . خلف الكواليس، ولكن مع بداية التصوير لا بد من التركيز، ولا توجد طريقة لفعل شيء خاطئ “.

وأضاف “مقارنة نفسي بالفنانة دنيا سمير غانم لم يزعجني إطلاقاً، خصوصاً أنني كنت أقدم شخصية مختلفة عَنّْ هدية”.

وعَنّْ مقدمة شخصية المذيعة فِيْ المسلسل، علقت قائلة “تأثرت بالوسيلة بوسي شلبي عَنّْد تقديم دور المذيعة فِيْ مهرجان مزاريتا، وكتبت الشخصية أيضًا فِيْ دور المذيعة. سلسلة. “

على الصعيد السينمائي، تواصل الفنانة رحمة أحمد تصوير باقي مشاهدها فِيْ فِيْلم “ابن الحاج أحمد” مع الفنانة شيكو وصبري فواز ومصطفى غريب وسيد رجب.

وكانت رحمة أحمد قد شاركت فِيْ دراما رمضان 2022 بمسلسل “بيج أوي 6″، برفقة السابق أحمد مكي وسما إبراهِيْم وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام. وهُو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج أحمد الجندي.