رحمة حسن عَنّْ المتحرش بها بيعمل حاجات غربية.. وتروي التفاصيل

كسرت الفنانة المصرية رحمة حسن صمتها بعد تعرضها هِيْ وصديقاتها لمضايقات إلكترونية من قبل شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، لمدة عامين.

وقالت رحمة فِيْ رسالتها “هذا الشخص يبلغ من العمر عامين ويرسل رسائل غريبة ويفعل أشياء غريبة ويتحرش بكل أصدقائي إذا قام بتنزيل صورة أو شيء معهم”.

وأضاف “حتى الأشخاص الذين يعملون معهم أو مع أصدقائي، بالطريقة العادية، يدخلون حساباتهم ويرسلون لهم أغانٍ واحتياجات غريبة، ويسألونني أين أنا وبروح أين”.

وتابع “كل أصدقائي ليسوا واحدًا فقط، لقد فعل ذلك مع أكثر من شخص، متابعًا الأماكن التي أذهب إليها ولا أعرف أين”.

واختتمت الفنانة المصرية بقولها “أنا فِيْ بقالة خاصتي فِيْ هذا الوضع لمدة عامين، آخرهما المكان الذي كان من المفترض أن أذهب إليه للعمل غدًا”.

يشار إلَّى أن رحمة حسن لم تكن أول من تتعرض للمضايقات على مواقع التواصل الاجتماعي أو فِيْ الأماكن العامة، حيث كشف العديد من النجوم عَنّْ تعرضهم لمثل هذه المواقف ورفعوا دعاوى لمحاسبة الجناة.

وفِيْ سياق آخر، تعرضت الفنانة رحمة حسن لضحية كلب شرس عضها فِيْ منطقة حساسة ؛ فِيْ يونيو الماضي، تم نقلها إلَّى المستشفى لتلقي العلاج المناسب والحقن التي تمنعها من الإصابة بالتسمم.

تفقدت رحمة حسن حسابها على موقع انستجرام لتسرد تفاصيل الحادث، مشيرة إلَّى أنها كانت ذاهبة إلَّى سوبر ماركت بالقرب من منزلها لشراء بعض العَنّْاصر الأساسية فِيْ تمام الساعة 11 مساءً، عَنّْدما فتحت باب السيارة وقفز كلب من الراعي الألماني. عليها وهاجمها، رغم محاولاتها، عَنّْدما هرب تمكن من عضها بأنيابه فِيْ منطقتها الحساسة.

وقالت رحمة إن صاحب الكلب نقلها على الفور إلَّى المستشفى لتلقي العلاج، وهناك تم إعطاؤها حقنة من لقاح الكلاب، وسيتم إعطاؤها 4 حقن على مدار الشهر.

وأعربت رحمة عَنّْ قلقها وخوفها من النزيف فِيْ مكان الجرح، كَمْا أصيبت بانهِيْار عصبي، حيث لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن الكلب، خاصة أنها لا تريد إيذائه.

وأوضحت أن صاحب الكلب كشف لها أنها ليست الشخص الوحيد الذي عضه الكلب، إذ سبق له أن هاجم أطفالها.

وأعربت رحمة عَنّْ استيائها من طريقة تعامل المرأة مع الطاقم، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى، مضيفة “بالطبع تفاجأت عَنّْدما علمت أنها ليست المرة الأولى التي يعض فِيْها كلب شخصًا ما، ومهما كانت هُو صائبا عادي فِيْ الشارع بدون كَمْامة أو شخص قوي يمسكها. ممنوع عليك جديا، عَنّْدما يكون الكلب كبير وشرس يعتبر سلاحا، وصاحبه هُو المسؤول عَنّْه بالكامل، وهُو المسؤول عَنّْه. إهماله لمسؤوليته، خاصة إذا تسبب إهماله فِيْ ضرر جسدي لشخص آخر يحتاج إلَّى أكثر من 21 يومًا من العلاج والأذى النفسي.

يشار إلَّى أن رحمة حسن شاركت فِيْ بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، بين السينما والتلفزيون، منها “الرجل الأخضر”، و “ناس باسبورت”، و “الجار السابع”، و “فِيْش آند هُوك”، و “فور. أعلى سعر. “