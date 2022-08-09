رحمة رياض تصاب بضيق تنفس قبل حفلها بقرطاج.. وستشارك بافتتاج مونديال قطر

أكدت المطربة العراقية رحمة رياض، أنه تم اختيارها للمشاركة فِيْ مونديال 2022، التي ستقام فِيْ قطر، رافضة الكشف عَنّْ الأغنية التي ستؤديها فِيْ هذه المناسبة العالمية.

واعتبر رياض أن ما حققه اليوم ما هُو إلا نتيجة الجهُود التي يبذلها فِيْ المشهد الفني، وعلق قائلاً “قد يقول البعض الحظ، وإذا كان هذا هُو الحظ، الحمد لله، ولكن صدقني، الاجتهاد والتعب والتعب العمل يؤتي ثماره وأنا متعب للغاية “.

أشارت الفنانة العراقية إلَّى شعورها بالخوف والتوتر قبل إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان قرطاج.

فِيْ مقابلته مع ET باللغة العربية، أشار إلَّى أنه كان يعاني من تقلصات فِيْ المعدة وضيق فِيْ التنفس قبل الصعود على المسرح.

وأضاف “كان النهج رائعًا لأنني ظهرت فِيْ مهرجان دولي ضخم، وهذا يعطي المزيد من المسؤولية للفنان لتقديم أفضل ما لديه”.

وأكدت الفنانة العراقية أن مكانتها فِيْ مسرح قرطاج فِيْ غاية الأهمية، مضيفة لمعاناً مميزاً لمسيرتها الفنية وإثراء أرشيفها.

وعَنّْ تفسيره لأغنية “غلبين جبع” التي تنتمي إلَّى التراث التونسي، قال “أغنية جميلة وحلوة، والكلام صعب بعض الشيء، لكني حاولت حفظها وإن شاء الله سأفعل. ينجح.”

وتفاعل المتابعون مع تصريح رحمة رياض، حيث أشادوا بالنجاح الكبير الذي حققته الفنانة الشابة خلال إحياء حفلها الغنائي بمهرجان كارتاغو.

وعلق أحد المتابعين “لقد أسعدتنا وأسعدتنا، أخذتنا إلَّى ما بعد القمر، عشت وعشت صوتك ومشاعرك. إن شاء الله سوف يتألق دائمًا بالعمل والحفلات التي يقدمها.

وأضاف آخر “أنت تستحق كل النجاح، لأنك مثابرت وعملت بجد وعملت بجد. إن الجمهُور العربي عامة والعراقي بشكل خاص فخورون بكَمْ وبإنجازاتكَمْ “.

اعتبروا أن الخوف هُو أساس النجاح، على الرغم من النجومية التي حققها، لكنه لا يزال يعتبر كل حفلة موسيقية يؤديها على أنها الأولى فِيْ حياته المهنية.

وأشار أحدهم إلَّى أن رحمة رياض هِيْ أفضل شخص شارك فِيْ افتتاح مونديال 2022، قائلاً “كنت مبدعًا فِيْ افتتاح كأس العرب فِيْ نسختها الأخيرة، حيث قدمت أغنية” بلانيتا “، لأنه يستحق المزيد من الفرص القيمة “.

وكانت رحمة رياض قد طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “صعد إلَّى قمر”، وهِيْ من كلمات حيدر العسير وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي، وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد مشاهديها ثلاثة عشر مليون مشاهد.