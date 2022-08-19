رحيل الفنان السوري بسام لطفي عن عمر يناهز 82 عامًا

أعلن اتحاد الفنانين السوريين، اليوم الجمعة، وفاة الممثل بسام لطفي أبو غزالة عن عمر ناهز 82 عاما.

ولم تذكر النقابة تاريخ أو مكان الجنازة. أو التعازي.

من هو بسام لطفي

ولد بسام لطفي في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1940 وانتقل مع عائلته إلى سوريا بعد حرب عام 1948.

عُرف بعميد المسرح السوري. ونظراً لأدواره المتميزة، فقد كان أيضاً من أبرز الأصوات المصاحبة لمستمعي راديو داماسكو عبر برنامج “حكم العدل” لأكثر من 30 عاماً.

يعتبر من الأجيال المتميزة في الفن السوري. شارك في عشرات الأعمال والمسلسلات التي نالت شهرة عربية واسعة. ومن أهمها يوميات مدير عام، ونهاية رجل شجاع، وغبار إخوان، ونفور فلسطيني.

بالإضافة إلى عمله الدرامي والإذاعي. ساهم بسام لطفي في شبابه في إنشاء المسرح الوطني السوري والمسرح الوطني الفلسطيني.

ترك العالم تاركاً وراءه أكثر من 70 عملاً فنياً بين المسرح والتلفزيون والسينما والراديو.

نعي بسام لطفي

أعرب الفنان السوري بسام لطفي عن أسفه لعشرات الممثلين والفنانين السوريين. وكتب المخرج السوري محمد زهير رجب “الرحيل مؤلم، أحد شخصياتنا يرحل اليوم أيضا”.

كما كتبت الفنانة نادين خوري “الفنان بسام لطفي عظيم بفنه وأخلاقه وتواضعه، لروح الرحمة والسلام، خالص التعازي لأسرته ومحبيه والمجتمع الفني”.

وغردت الفنانة السورية لورا أبو سعد “رحيل مؤلم آخر في أسبوع البروفيسور بسام لطفي الفنان المخضرم وأحد مؤسسي نقابة الفنانين في سوريا تحت حماية الله”.

الفنان الراحل متزوج وهو والد الممثل السوري إياس أبو غزالة.