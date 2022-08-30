“رحيل المولد وإيقاف حمد الله وفتيل إلَّى الاتحاد”.. الحائلي يرد

كشف أنمار الهِيْلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عَنّْ رأيه فِيْ ملفات مختلفة لفريق كرة القدم الأول، خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت تصريحات الهِيْلي على هامش مراسم توقيع عقد الرعاية مع شركة العمودي العود لرعاية الفريق الكروي الأول فِيْ الموسم الرياضي الجديد.

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وأوضح الهِيْلي أن إدارة الاتحاد ما زالت فِيْ مرحلة التفاوض قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفِيْة غدا “الأربعاء”، مشيرا إلَّى إمكانية إعلان اتفاق جديد قبل غلق الباب.

نقل فهد المولد إلَّى الشباب

وعلق الهِيْلي على انتقال فهد المولد جناح الفريق إلَّى صفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة قائلا “الاتحاد لم يتلق رسالة تفِيْد برفع الإيقاف، لكن فهد اختار ذلك. العب للصغار ونتمنى له التوفِيْق “.

أعلن نادي الشباب تعاقده الرسمي مع فهد المولد على صفقة انتقال مجانية لمدة 3 سنوات، بعد انتهاء عقد اللاعب مع الاتحاد، حيث تناول اللاعب مادة محظورة.

حَقيْقَة انتقال نجم النصر إلَّى الاتحاد

وفِيْ سياق آخر كشف أنمار الهِيْلي رئيس الاتحاد عَنّْ حَقيْقَة ما تردد عَنّْ مفاوضات النادي مع مدافع النصر محمد الفتيل لتوظيفه خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة مؤكدا أن ذلك غير صحيح. غير صحيح.

الاتحاد يتحرك فِيْ قضية الحمد الله

فِيْ المقابل أكد أنمار الهِيْلي أن الاتحاد رفع استئنافًا على قرار إيقاف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، ولا يزال النادي ينتظر القرار النهائي.

قررت اللجنة المهنية حرمان النادي من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بغرامة قدرها 500 ألف ريال، إضافة إلَّى إيقاف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال. مع ايقاف الرئيس التنفِيْذي حامد البلوي لمدة 6 اشهر وغرامة 300 الف ريال والوقف الاداري لمشعل السعيد لمدة 3 اشهر.

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