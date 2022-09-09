رحيل ثلاثي الأهلي.. معاذ “يطرد” صفقات النفِيْعي الفاشلة رسميا

فِيْ مفاجأة من العيار الثقيل، قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ “بإلغاء” عقود 3 لاعبين فِيْ صفوف الفريق الأول لكرة القدم، فِيْ اليوم الأخير من السوق الصيفِيْ.

قام الأهلي بنشاط “مكثف” للغاية فِيْ سوق الانتقالات الصيفِيْة. جاء ذلك بعد أن تولى وليد معاذ رئاسة النادي خلفاً لـ “المستقيل” ماجد النفِيْعي.

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قدم النفِيْعي استقالته من مجلس إدارة الراقي، إثر التراجع التاريخي لفريق كرة القدم الأول، والبداية الكارثية، فِيْ مسابقة الدوري الأصفر 2022-2023.

إنهاء عقود ثلاثي النادي الأهلي

وذكرت صحيفة الرياضية اليومية أن إدارة الأهلي أنهت عقدي الحارس البرازيلي رينان ريبيرو والمهاجم الأوروغوياني ليساندرو الزوغاري ثنائي كرة القدم “الجديد” للفريق الأول.

وتعاقد الأهلي فِيْ عهد ماجد النفِيْعي مع رينان والزوجاري هذا الصيف. حيث غادر الأول بعد 45 يومًا، والثاني بعد 38 يومًا فقط، دون المشاركة فِيْ أي مباراة.

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وأعلنت الصحيفة أن مجلس إدارة وليد معاذ توصل أيضا إلَّى اتفاق مع النجم الكرواتي فِيْليب براداريتش لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، على المغادرة “بالتراضي”.

وكشفت الصحيفة أن إدارة النادي الأهلي سجلت العروض الخارجية الجديدة “الأنجولي باستوس والهُولندي هشام فايق والجزائري رياض بودبوز” فِيْ قائمة الفريق الأول لكرة القدم بدلا من الثلاثي الراحل.