“رحيل ثنائي الهلال”.. قرار عاجل من فهد بن نافل

وافق فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، على الاستغناء عَنّْ اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الصيف الحالي لميركاتو.

الهلال محروم حاليا من العقود. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو رغم توقيعه على منافسه النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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من جهتها، تقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، ضد عقوبات غرفة تسوية المنازعات، إضافة إلَّى طلب “إجراءات مؤقتة”. للسماح بتعاملات الفريق بالتسجيل، هذا الصيف، حتى صدور الحكَمْ النهائي فِيْ القضية.

* رحيل الثنائي من نادي الهلال .. بشرط!

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن الأرجنتيني لوتشيانو فِيْتو ؛ وسيكون أول أجنبي يغادر الهلال هذا الصيف.

وأشار الصرامي فِيْ تصريحات متلفزة إلَّى أن لاعبا أجنبيا آخر سيغادر الزعيم هذا الصيف. يمكن أن يكون البرازيلي ماثيوز بيريرا، أو مواطنه ميشيل ديلجادو.

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وأوضح الإعلامي الرياضي أن “خروج” هذا الثنائي مرهُون برفع عقوبة حرمان الهلال من العقود، وتسجيل اتفاقيات صيفِيْة جديدة.

وأكد الصرامي أن الهلال سيوقع ثنائيا أجنبيا جديدا فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي. إذا رُفعت العقوبة رسمياً.