“رحيل حمد الله عَنّْ الاتحاد”.. قرار عاجل من الحائلي بسبب النصر

اتخذ مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي قرارا عاجلا بشأن مستقبل النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله أول مهاجم كرة قدم.

وانضم حمدالله، 31 عامًا، إلَّى صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ سوق الشتاء الماضي “يناير 2022″، من النصر، بعقد لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2023. ..

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الفِيْفا يفاجئ الاتحاد .. قرار رسمي فِيْ حال رفض العقود

منذ وصوله إلَّى قلعة العميد، سجل النجم المغربي الكبير 13 هدفا وصنع تمريرة واحدة فقط، خلال 15 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات.

* قرار نقابي عاجل يقرر مستقبل الحمد الله

وفِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة “عكاظ” أن الإدارة الاتحادية فتحت ملف تجديد عقد حمدالله مع فريق كرة القدم الأول، بعد قرار إيقافه.

وقررت لجنة المهنية السعودية تعليق الحمد الله “4 أشهر”. عَنّْ مفاوضاته مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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وأشارت الصحيفة إلَّى أن إدارة العميد تريد أن تقرر مستقبل عبد الرزاق حمدالله سواء تجدد معه أم لا. هذا قبل نهاية عقوبته، فِيْ نهاية ديسمبر 2022.

مع انتهاء عقوبته فِيْ ديسمبر المقبل، سيكون النجم المغربي على بعد أيام قليلة من دخول الفترة المجانية لعقده مع الاتحاد، والتي تسمح له بالتوقيع مع أي ناد آخر، دون الرجوع إلَّى إدارة الهِيْلي. .

يشار إلَّى أن حمدالله لعب لنادي النصر فِيْ الفترة من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفًا فِيْ 110 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.