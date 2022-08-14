رحيل ذكري تثبت زواجها من محمد الشقنقيري.. وتعلق الحكَمْ نهائي

بعد سيل من الاتهامات المتبادلة ومحاولات الإنكار، تمكنت عارضة الأزياء الأردنية رحيل زكري من إثبات زواجها من الممثل المصري محمد الشقيري، بعد أن اتهمها بالتشهِيْر به ونفى الزواج منها.

أعلنت رحيل ذكري، مؤخرًا، فِيْ تصريحات صحفِيْة، إغلاق القضية التي رفعها زوجها السابق الشقيري ضدها، متهمًا إياها بالتشهِيْر به وانتحال صفة زوجته، بعد أن تمكنت من إثبات أنها زوجته. كانت زوجته، والغرض من إعلان زواجنا ليس التشهِيْر بل إثبات الزواج والدفاع عَنّْ الشرف “.

وكشف أن الحكَمْ فِيْ القضية نهائي وغير قابل للاستئناف. للسماح لك بإثبات زواجك وإسقاط جميع التهم الموجهة إليك.

فِيْما يتعلق بحقوقه المادية، ذكر أنه تنازل عَنّْ جميع حقوقه وليس لديه أي نية لاتخاذ إجراءات قانونية ضده فِيْ المستقبل ؛ وأوضح أن الغرض الأساسي من إعلان زواجه هُو الرد على الشكاوى ضده وضدها.

قالت بالنسبة لي تنازلت عَنّْ أي حقوق مادية، لأن الهدف الأساسي كان الدفاع عَنّْ شرفِيْ وسمعتي، وإثبات أكاذيب وادعاءات هذا الشخص وزوجته الأولى، وهذا المبلغ يكفِيْني .. الحمد لله والحمد لله .. وبقية حقي عَنّْد رب العالمين “.

واحتفلت ذاكرتي بفوزه من خلال مقطع فِيْديو شاركه على حسابه “تيك توميك”، وعلق عليه بقوله “ربحت القضية”.

من ناحية أخرى، أعلنت زكري أن زواجها سيتم من رجل أعمال كويتي مصري، وستحضر العائلة والأصدقاء المقربون الحفل، لكنها لم تكشف عَنّْ اسم العريس.

ومن ذكرى متابعيه، عبر حسابه فِيْ تطبيق “Tik Tok”، شارك عدة مقاطع فِيْديو، وهُو يرتدي فستان زفاف أبيض منفوش مصنوع من قماش الشيفون الشفاف، بينما يزين شعره الذي سقط على جانبي كتفه باللون الأبيض. حجاب. ، وهِيْ تتمايل وترقص على أنغام الموسيقى داخل صندوق باربي الكبير.

وفِيْ أحد الفِيْديوهات، رقص فستان زفافِيْ على أغنية “كايدا الآزال أنا من يومي” للمغنية الراحلة عايدة الشاعر، بينما علقت على فِيْديو آخر لها بـ “أنا العروس”.

كَمْا نشرت رحيل مقطع فِيْديو لحظة ارتدائها لخاتم ضخم مرصع بالألماس، مرفق بتعليق بالحرف الأول من اسمها واسم شريكها “م”، وكتبت “قريبًا” مع رمز تعبيري. على شكل عروس وخاتم ألماس.

من رحيل ذاكرتي

يذكر أن رحيل زكري واسمها الحقيقي هاجر محمد طاهر أحمد من مواليد 6 تموز 1993 ويحمل الجنسية الأردنية.

شاركت فِيْ العديد من الأنشطة المجتمعية، واشتهرت بعملها فِيْ مصر وتحديداً فِيْ مجال الموضة وعالم الموضة، كَمْا شاركت فِيْ إعلانات ترويجية لأكبر الشركات.

كَمْا حصلت زكري على العديد من الجوائز المحلية والدولية أثناء عملها فِيْ مجال الموضة وحققت شهرة كبيرة فِيْ طفولتها.

وتتابع رحيل عبر حسابها “تيك توك” ما يقرب من 263.2 ألف متابع، حيث تشارك مقاطع فِيْديو مضحكة ومضحكة ومذكرات حياتها وجلسات تصوير.