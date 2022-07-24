رحيل ذكري تعلن ارتباطها برجل أعمال كويتي

مر شهران فقط على أزمة عارضة الأزياء الأردنية رحيل زكري مع الفنان المصري محمد الشقيري، حتى أعلن مجددًا رغبته فِيْ الزواج من رجل أعمال مزدوج الجنسية.

وكشفت زكري، فِيْ تصريحات أخيرة لها، أن زواجها من رجل أعمال كويتي مصري مقرر الأسبوع المقبل، وسيحضر الحفل الأهل والأصدقاء، لكنها لم تكشف عَنّْ اسم العريس.

وذكريات متابعيها، عبر حسابها على تطبيق “تيك توك”، شاركت عدة فِيْديوهات، وهِيْ ترتدي فستان زفاف أبيض منفوش مصنوع من قماش الشيفون الشفاف، بينما تزين شعرها الذي سقط على جانبي كتفها باللون الأبيض. حجاب. ، وهِيْ تتمايل وترقص على أنغام الموسيقى داخل صندوق باربي الكبير.

رقصت رحيل بفستان زفاف على أغنية “كايدا الآزال أنا من يومي” للمغنية الراحلة عايدة الشاعر، فِيْما علقت على فِيْديو آخر لها بـ “أنا العروس”.

كَمْا نشرت رحيل مقطع فِيْديو لحظة ارتدائها لخاتم ضخم مرصع بالألماس، مرفق بتعليق بالحرف الأول من اسمها واسم شريكها “م”، وكتبت “قريبًا” مع رمز تعبيري. على شكل عروس وخاتم ألماس.

تدفقت التعليقات المباركة على خطوبتها، حيث كتب أحد المتابعين “خطوبتي ألف مبروك زواج الأبدي فِيْ انتظاركَمْ بنتي أحلى”، مع إضافة أخرى “مبروك رشراش، بارك الله فِيْك”. مع ذرية صالحة “.

من رحيل ذاكرتي

يذكر أن رحيل زكري واسمها الحقيقي هاجر محمد طاهر حامد أحمد من مواليد 6 تموز 1993 ويحمل الجنسية الأردنية.

شاركت فِيْ العديد من الأنشطة المجتمعية، واشتهرت بعملها فِيْ مصر وتحديداً فِيْ مجال الموضة وعالم الموضة، كَمْا شاركت فِيْ إعلانات ترويجية لأكبر الشركات.

كَمْا حصلت زكري على العديد من الجوائز المحلية والدولية أثناء عملها فِيْ مجال الموضة وحققت شهرة كبيرة فِيْ طفولتها.

وتتابع رحيل عبر حسابها “تيك توك” ما يقرب من 263.2 ألف متابع، حيث تشارك مقاطع فِيْديو مضحكة ومضحكة ومذكرات حياتها وجلسات تصوير.