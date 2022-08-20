“رحيل سالم الدوسري والفرج والمعيوف عَنّْ الهلال”.. المستحيل قد يحدث

“رحيل سالم الدوسري وسلمان الفرج وعبدالله المعيوف من الفريق الكروي الأول لنادي الهلال” .. خبر قد يكون أقرب إلَّى الخيال منه إلَّى الواقع.

وثلاثي سالم والفرج والميوف أبناء نادي الهلال الذين تخرجوا من طوائفهم السنية المختلفة قبل أن يتم ترقيتهم إلَّى الفريق الأول لكرة القدم.

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ذهب الدوسري، فِيْ تجربة احترافِيْة قصيرة، إلَّى فِيْاريال الإسباني، ولعب المعيوف عدة سنوات فِيْ النادي الأهلي، بينما ظل سلمان فِيْ صفوف المتصدر، طوال مسيرته الكروية -حتى اللحظة-.

– إذن .. هل سالم والفرج والمعيوف “يرحلون” من نادي الهلال

كشفت الأيام القليلة الماضية عَنّْ تطورات مثيرة فِيْ مستقبل النجوم الثلاثة مع فريق نادي الهلال الأول لكرة القدم. كالآتي

* سالم الدوسري

اعلنت صحيفة الشبابية موافقة مجلس ادارة فهد بن نافل على رحيل سالم الدوسري هذا الصيف. عش تجربة احترافِيْة جديدة فِيْ الملاعب الأوروبية ؛ بشرط “رفع عقوبة حرمان الفريق من التعاقدات”.

وفِيْ حال رفع العقوبة، يستعين الهلال بعبد الرحمن غريب، جناح الأهلي. خلفا لسالم فِيْ التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم.

* سلمان الفراج

بعد إعلان معالي وزير الخارجية تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، عَنّْ إمكانية التعاقد مع لاعبين سعوديين، فِيْ الفترة المقبلة، ربط ملايين المشجعين هذا البيان بالنجم سلمان الفرج قائد الهلال. . النادي.

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فِيْ الفترة الماضية، طالب عدد كبير من جماهِيْر الهلال بتقليل الاعتماد على الفرج، وإتاحة الفرصة للجوهرة الشابة مصعب الجوير، مع أنباء عَنّْ رغبة بن نافل أيضًا فِيْ توظيف سامي آل. -ناجي لاعب وسط النصر الذي ينتهِيْ عقده فِيْ يونيو 2023 خلفا لسلمان.

* عبدالله المعيوف

ينتهِيْ عقد حارس المرمى المخضرم فِيْ 30 يونيو 2023 وهناك تقارير تفِيْد بأن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال لا يرغبون فِيْ التجديد معه.

الهلال يتجه لإخفاء محمد العويس فِيْ التشكيل الأساسي، بعد رحيل المعيوف، الذي يمكنه العودة للأهلي، بعقد مع حارس شاب، ليكون بديلاً له، مع إمكانية الميوف يعود للأهلي من جديد.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن … هل ستحدث المعجزة التي لم يتوقعها أحد .. وهل ستغادر النجوم الثلاثة الهلال قريباً

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