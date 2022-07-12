“رحيل غروهِيْ = انهِيْار الاتحاد”.. تحذير شديد اللهجة إلَّى سانتو

لا يوجد صوت يعلو فِيْ الوقت الحالي، باستثناء مستقبل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهِيْ مع فريق الاتحاد لكرة القدم الأول.

انضم جروهِيْ إلَّى الاتحاد فِيْ يناير 2022، قادمًا من الفريق الأول للنادي البرازيلي جريميو، وبعقد حتى يونيو 2023.

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منذ انضمامه إلَّى العميد، تلقى حارس المرمى البرازيلي المخضرم 78 هدفاً فِيْ 80 مباراة رسمية، وحافظ على شباكه نظيفة 23 مرة.

إلا أنه خلال اليومين الماضيين انتشرت أنباء قوية عَنّْ طلب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، المدرب الجديد لنادي الاتحاد، الاستغناء عَنّْ جروهِيْ، والتعاقد مع حارس يمكنه اللعب بـ “قدمين”، والبناء. الهجوم.

* تحذير شديد لمدرب الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، وجهت منار شاهِيْن، الصحفِيْة الرياضية المقربة من مجلس النواب الاتحادي، تحذيرا شديدا لسانتو ؛ على وفاة جروهِيْ.

وتوقع شاهِيْن، فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن العميد سيغادر المنافسة لجميع البطولات، فِيْ حالة مغادرة الحارس البرازيلي.

وأضاف الصحفِيْ الرياضي “قالوا لمدربنا الجديد، إننا كنا نكافح من أجل الهبوط، منذ ثلاثة مواسم. قالوا للمدرب، إن قفاز جروهِيْ، بعد الله، له فضل علينا … العرب “. نحن لا نحرمك من الخدمة “.

وسلطت منار شاهِيْن الضوء على مارسيلو جروهِيْ. إنه “روح” فريق كرة القدم الأول فِيْ الاتحاد.