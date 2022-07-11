رحيل نجم جديد عن صفوف أهلي جدة

كشفت تقارير إعلامية عن رحيل نجم جديد من صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكدت صحيفة عكاظ أن إزكان أليوسكي، أول لاعب كرة قدم في نادي الأهلي جدة، انتقل إلى نادي طرابزون التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ترك أليوسكي نادي طرابزون التركي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

هبط الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي جدة، إلى الدرجة الأولى السعودي، في مفاجأة مدوية، بعد أن حل في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.

فيما وقعت إدارة النادي الأهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي اتفاقية مالية مع محمد مجرشي.