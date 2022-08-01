“رخيصة النهارده” .. أسْعَار الفراخ اليوم وأحدث سعر للدواجن اليوم فِيْ مصر

أسعار الدجاج اليوم أكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022، استقرار أسعار الدجاج فِيْ بورصات الدواجن بالسوق المحَلْي، حيث تراوحت بين 27 و 29 جنيها. للكيلوغرام الواحد فِيْ المزارع، حيث تهتم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدعم صناعة الدواجن وتوفِيْر وجهات استثمارية جديدة لتطوير صناعة الدواجن.

أسعار الطيور اليوم

تتقلب أسعار الدجاج فِيْ أكياس الدواجن اليوم بين 33 و 35 جنيها للكيلوغرام فِيْ بعض المناطق، والحكومة تفتح أسواق خارجية جديدة لصادرات الدواجن لدعم احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، وأنا متحمس بشكل خاص، وقد تم ذلك بعد تحقيق الذات. – كفاية وإعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن الاعتراف بمصر كواحدة من الدول التي تطبق نظام مؤسسي خالٍ من أنفلونزا الطيور.

سوق الدواجن اليوم

استقرت أسعار الدواجن اليوم عند 30 جنيها مصريا للكتاكيت البيضاء، واتخذت دائرة الخدمات البيطرية العديد من الإجراءات الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية التي تهدد المواشي والدواجن باللقاحات المنتجة محَلْيا، وتراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء من 5 إلى 5.25 جنيهات، وقال مدير عام الخدمات البيطرية إن وزن كتاكيت ساسو تراوح من 4.75 إلى 5 أرطال بينما فقدت الأمهات البيض نحو 25 رطلاً، وأن الإدارة ستعمل على زيادة الإمدادات لتكثيف الحملات ومراقبة السوق عن كثب.

سعر تربية الدواجن بمزارع محمد عادل

واستقرت أسعار سوق دواجن محمد عادل عند 30 جنيها بينما تتأرجح أسعار الدواجن بالبلديات بين 55 و 56 جنيها. مزارع ساسو للدواجن 55 جنيهًا إسترلينيًا للمستهلكين، وكان ذلك سعر ساسو وفِيْ بورصة محمد عادل للدواجن 50 جنيها للكيلوغرام بينما ارتفع سعر الدجاج الابيض 4 جنيهات وبحسب وزارة الزراعة فان أهم أسواق صادرات الدواجن المصرية فِيْ السنوات الاخيرة كانت الدول العربية وبعض دول شرق اسيا و الدول الافريقية.

سعر سوق الدواجن اليوم

استقرت أسعار استبدال الدجاج بشكل عام اليوم عند 30 جنيها للكيلوغرام من الدجاج الأبيض، حيث تستهلك مصر حوالي 150 ألف طن من الدجاج الأبيض شهريًا، وزادت مصر مؤخرًا الاكتفاء الذاتي من الدجاج الأبيض، وتمكنا من الوصول إلى حوالي 97٪. وحققت طيور ساسو رقما قياسيا بلغ 52 جنيها للكيلوغرام فِيْ المزارع ببورصة الدواجن الحكومية بينما خسرت الأمهات البيض نحو 25 جنيها فِيْ المزارع. وبحسب عبد العزيز السيد، يبلغ الإنتاج المحَلْي حوالي 4 ملايين دجاجة يوميًا و 13 مليار بيضة سنويًا.