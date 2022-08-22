ردود قوية على المقال المشبوه لـ عماد الدين أديب تفاصيل، كافة وسائل الإعلام المحلية والمصرية تتحدث عن الكاتب والصحفي المشهور عماد الدين أديب، حول ما تم انتشاره في الأوقات الأخيرة حبا عبر وسائل الإعلام عن رده فعل غير متوقعة في الأوساط المصرية والإعلامية والمحلية عندما تم نشر مقال يدور حول نشر مقالات تتحدث عن 14 سببا لسقوط الأحكام والأنظمة.

ردود قوية على المقال المشبوه لـ عماد الدين أديب تفاصيل

انتشرت في الأوقات الأخيرة وخاصة في الوسط العربي والمصري مقالات للأديب والصحفي المصري عماد الدين أديب تدور حول سبب سقوط الأنظمة والحكام، وخاصة الأنظمة العربية وتتعدد الأسباب التي تنطبق عليها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفق ما تم التلميح من قبل الأديب الصحفي عماد الدين أديب.

تفاصيل مقال الأديب المصري عماد الدين أديب

انتشر يوم الأحد الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة المواقع المحلية والعربية واللبنانية مقال يتحدث عن 14 سببا لسقوط الأنظمة والحكام العربية، حيث تم حصر الأسباب التي تدور حول فشل استقرار الأنظمة والتي تدور حول الفساد المطلوب للحكام، واشتمل على الفساد التي يدور في النظام الحاكم.

ماذا تحدث عماد أديب في مقالاته

وفق ما تحدث اليه الصحفي أن الشعب يعتمد ويوالي على الرؤساء وفق ضعف الكفاءة والفشل التي يدور حولهم، وان استقواء بعض رجال السلطة تدور حول الحفاظ على مناصبهم وأعمالهم.

الصحفي مصطفى أديب يعلق على مقال عماد أديب

قال الإعلامي مصطفى أديب مقال الصحفي عماد الدين أديب التي قال به حول توقعات التي تحدث في عدم الاستقرار في مصر بسبب حرب روسيا أوكرانيا واكد بكري خلال برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أنه يعاتب الزميل الصحفي عماد الدين أديب بعد تصريحه بسناريوهات سوداء قادمه، وان حديث الزميل صحفي يؤكد على الاستغفار والفوضى مؤكدا ما بمعنى ماذا يعني هذا الكلام وما مصلحته في نشره تلك الكاتب.

أنشر يوم الأحد الماضي عدة مقالات للكاتب الصحفي عماد الدين اديب تدور حول النظام الفاسد وكان يلمح بها في الأنظمة العربية وخاصه جمهورية مصر العربية وجاءت تلك المقالات وتم انتقادها من قبل العديد من الصحفيين والكتاب في جمهوريه مصر العربية