رديف رجل مباراة السعودية والعراق.. “أول رسالة من نجم الهلال”

أعرب عبدالله رديف نجم منتخب الشباب السعودي عَنّْ سعادته البالغة بفوزه على العراق والتأهل إلَّى ربع نهائي كأس العرب تحت 20 سنة.

تأهل فريقنا إلَّى ربع نهائي كأس العرب تحت 20 سنة 2022، بعد فوزه على العراق (4-1)، فِيْ المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة برينسيب سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحلة، ضمن الجولة الثالثة من البطولة. جولة مباراة المجموعة.

فاز عبدالله رديف بجائزة أفضل لاعب فِيْ مباراة العراق والسعودية، بعد تسجيله 3 أهداف فِيْ مرمى أسود الرافدين، خلال الدقائق 9 و 35 و 79 (انظر التفاصيل).

وفِيْ حديثه عقب المباراة، شكر رديف الجماهِيْر السعودية على تواجدها فِيْ مباراة الأخضر ضد العراق، مشيرا إلَّى أن اللاعبين حققوا أملهم فِيْ التقدم والتقدم إلَّى المرحلة المقبلة.

وعبر مهاجم الهلال عَنّْ سعادته بفوزه بجائزة أفضل جائزة وفوزه بثلاثية فِيْ مباراة العراق قائلا “الحمد لله هذا بفضل ربي ونتطلع لمزيد من الأهداف ونبتهج. البطولة فِيْ النهاية.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلَّى 6 نقاط، ليقود المجموعة الأولى، ويطير إلَّى ربع نهائي كأس العرب تحت 20 سنة، فِيْما احتلت موريتانيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم العراق فِيْ المركز الأخير بدون نقاط.

يطمح فريقنا للفوز بكأس الشباب العربي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تمكن الأخضر من الفوز باللقب فِيْ النسخة الماضية (مصر 2022)، بفوزه على الجزائر فِيْ النهائي، بهدفِيْن فِيْ شباكه. .

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