قد يتسائل العديد منا حول الاجابة حول الأغاني العديدة التي نسمعها لنا من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل حول الاجابة عليها ردي وخذي مني ليالي من العمر كلمات ، كما حظيت باهتمام كبير على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية والعالم أن الفنان محمد عبده يتمتع بصوت ذا حلاوة ورنان، ويعد من الأصوات التي صنفها الكثير من الوطن العربي حول أنه أجمل صوت خليجي على الإطلاق

اغنية يا غيبة محمد عبده

أغنية يا غيبة قدمها الفنان محمد بن عبده بن عثمان الدحل العسيري بصوت رائع ومميز، حيث ظل الفنان يعمل مطربًا وملحنًا منذ عام 1961 ومازال حتى الآن، ويذكر أن ولد الفنان ونشأ في مدينة الدرب بجازان في المملكة العربية السعودية في 12 يونيو 1949 م، ويبلغ الآن من العمر ثلاثة وسبعين عامًا. حقق الفنان نجاحا كبيرا في مسيرته الفنية، مما أدى إلى حصوله على عدة ألقاب أبرزها (الفنان العربي، عراب طرب)، أما لقبه فيلقب بـ “أبو نورة”.

رد وخذ مني ليالي من كلمات العمر

وجاءت أغنية “ردي ويأخذني إلى الليالي”، بعنوان “يا جابية”، وهي من أشهر أعمال الفنان محمد عبده، الذي عمل على تلحينها وغنائها، بعد أن قدم كلماتها لخالد. أدناه نرفق كلمات الأغنية على النحو التالي

استمع إلى أغنية “ردي” وخذ مني ليالي العمر

يمكنكم الاستماع إلى أغنية “Rede and Take Me From Me” “يا جابية” من خلال شريط الاستماع التالي

بعد أن أطلق الفنان محمد عبده أغنيته الخاصة يا غيبة باستثناء الخافق سلام، استطاعت أن تحظى بنجاح كبير سواء على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية أو دول أخرى، حيث حققت عددًا كبيرًا من المشاهدات. الأمر الذي أدى إلى الرغبة في تنزيله، من خلال الرابط التالي “” مباشر وبصيغة mp3 وبجودة عالية.

أبرز أعمال الفنان محمد عبده

بدأ الفنان السعودي مسيرته الفنية خلال العام 1961 م، واستطاع خلال مسيرته الفنية أن يحقق عددًا كبيرًا من النجاحات المختلفة من خلال إحساسه الرائع وصوته الرائع في تقديم أغانيه للجمهور.

ألبوم أعلن الحب صدر عام 2013.

ألبوم Ashes of Lamps صدر عام 2017.

ألبوم أغاني محمد عبده وألبوم عمري نهر صدر عام 2022.

ألبوم Le Fate صدر عام 2007.

ألبومات (على البعل – كسوة – ما في دياب) صدرت عام 2008.

ألبومات (جلسات الوفاء – وحدك) صدرت عام 2009.

ألبوم شديات صدر عام 2011.

ألبوم أرض المسافة صدر عام 1989.

الحاجة لألبومها صدر عام 1990.

الألبوم الشعبي صدر عام 1991.

ألبوم Like the Wind صدر عام 2001.

أشهر ألبوماته “الأماكن” صدرت عام 2005.

