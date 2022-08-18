“رد الجميل” في الباحة ضمن فعاليات جمعية الزهايمر

أطلقت الجمعية السعودية لمرض الزهايمر في دورتها السابعة برنامجاً تدريبياً ريادياً بالتعاون مع إمارة منطقة الباحة والشريك الاستراتيجي الخيري جمعية إكرام لكبار السن في الباحة، بدعم من شركة خالد أحمد الجفالي القابضة والأمير سلطان. جامعة.

ويقام البرنامج هذا العام بمنطقة الباحة – بلجرشي بفندق الحديقة الوطنية لمدة يومين تبدأ من الأربعاء إلى الخميس الموافق 24 و 25 أغسطس 2022 م.

هدفها هو تسهيل إدارة المرضى من خلال تدريب وتحسين مهارات مقدمي الرعاية.

البرنامج التدريبي الرائد “العطاء” هو مشروع تدريبي أطلقته الجمعية، وتتمثل فكرته في تدريب عدد من الأشخاص الذين يعتنون بأحد أحبائهم يعاني من مرض الزهايمر في مراكز دولية متخصصة، ليتم تدريبهم فيما بعد على تشكيل كوادر وطنية. يسر الجمعية أيضًا تدريب المتخصصين في الرعاية الصحية وطلاب الجامعات وجميع شرائح المجتمع على كيفية رعاية مريض الزهايمر.

التعامل مع مراحل مرض الزهايمر

يتم تقديم البرنامج في اليوم الأول من قبل الأخصائية ومقدمة الرعاية شادية بعلي رئيسة برنامج التدريب بجامعة نيويورك، حيث تستعرض من المحاور كيفية مواجهة المراحل المختلفة للمرض واحتواء واستيعاب السلوكيات كنوع من أنواع المرض. التواصل الفعال مع المصابين في كبار السن ومرضى الزهايمر ويسلط الضوء على أعراض الشرود وتأهيل مقدمي الرعاية على استراتيجيات الاستجابة الصحيحة للاضطرابات السلوكية المصاحبة للمرض.

أعراض ومراحل المرض

في اليوم الثاني يستعرض الدكتور هاشم بالبيد – استشاري الباطنة وطب المسنين ورئيس قسم امراض المسنين اعراض ومراحل مرض الزهايمر والتغيرات السلوكية المصاحبة لمرض الزهايمر وكيفية التعامل مع المتغيرات والعلاج طرق وطرق الوقاية من المرض وكافة الوسائل التي تساعد في التعرف على مراحله وأعراضه.

وحقق برنامج “رد الجميل” نجاحاً سابقاً في مناطق مختلفة من المملكة (الوسطى والغربية والشرقية وحديثاً منطقة القصيم)، حيث زاد الوعي بالمرض في المجتمع، وهي الرسالة التي تستمر في زيادة المعدل. وأهمية التشخيص، والآن، ولحسن الحظ، لدى الجمعية عدد من المتدربين المؤهلين الذين يساعدون في تدريب مقدمي الرعاية على أحدث الأساليب المعترف بها دوليًا.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التسجيل المسبق في ورشة العمل هذه، يرجى زيارة الرابط الموجود في حسابات وسائل التواصل الاجتماعيSaudialzheimer والموقع الإلكتروني www.alz.org.sa لمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال على 0112143838/0114100112