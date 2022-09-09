رد “رسمي” على مَوعِد عودة محمد كنو إلَّى مباريات الهلال

وأشار ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الجمعة، إلَّى أنه تم إرسال خطاب رسمي لنادي الهلال، يتضمن مَوعِد عودة النجم محمد كانو، للمشاركة فِيْ المباريات الأولى. فريق كرة القدم. .

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أوقف النجم محمد كانو البالغ من العمر 27 عامًا، من قبل لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لمدة 4 أشهر، من لعب كرة القدم، فِيْ إطار التوقيع لصالح الهلال والنصر فِيْ وقت واحد، وفِيْ وقت سابق أيد المركز السعودي للتحكيم الرياضي نفس القرارات.

رد “رسمي” على مَوعِد عودة محمد كنو لمباريات الهلال

ظهر ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على استاد لوسيل القطري، حيث شاهد فوز الهلال على الزمالك فِيْ نهائي كأس سوبر لوسيل، مقدما، عبر الرياضية، تهنئة خاصة لقيادة فهد. بن نافل. من أعضاء مجلس اإلدارة.

وأوضح أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أجرى اتصالات رسمية مع الهلال بشأن مَوعِد عودة محمد كانو لكرة القدم.

وأكد أن الهلال تلقى رسالة رسمية تتضمن مَوعِد مشاركة محمد كانو بشكل قانوني ردا على تصريحات الرئيس فهد بن نافل قبل أيام عَنّْدما كشف أن توقيت عودة الشاب البالغ من العمر 27 عاما ما زال غامضا. .

يشار إلَّى أن الهلال بالإضافة إلَّى إيقاف محمد كانو، تعرض لحظر تسجيل لاعبين جدد حتى صيف 2023، إضافة إلَّى غرامة قدرها 27 مليون ريال سعودي.